議政隨想︱范駿華：《強師立德，築基未來》

本人作為立法會議員，同時亦是非牟利教育中心——勵進教育中心的主席，一直致力提升香港青少年對中國歷史、文化及國情的認識，同時亦聚焦深化教育工作者對國家發展的認知。適逢勵進教育中心創立十周年的時機，亦正值特區政府啟動首份香港五年規劃的諮詢階段，我認為是時候可以再進一步，將有關教育工作推動得更深入些。故此，我在立法會日前向政府呈交的五年規劃建議書上，亦就教育範疇提出建議。

五年規劃諮詢文件中，亦有教育範疇內容。

「強國必先強教，強教必先強師。」教師作為學生成長的引路人，適逢香港首份「五年規劃」籌劃之際，為達致「立德樹人」根本任務，特區政府需要從專業發展與管理兩端發力，打造高素質教師隊伍。

一方面，定期組織教師考察國家建設與科技最新發展狀況，完善教師進修及資源共享機制，並參照早前公布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書與《價值觀教育課程架構》，以開發權威教材及多元互動教學資源。

與此同時，面對全球人工智能帶來的教育大轉型，今年《財政預算案》當中就特別提出透過「優質教育基金」下預留20億元以加強中小學數字教育，全方位支援教師AI培訓，筆者認為不妨沿此方向，藉助教育科技簡化行政工作，以智能工具推行差異化教學，同時推動 AI 深度融入課堂，協助教師由知識傳授者轉型為學習引導者，培育學生思辨與創新素養。

教育攸關香港長遠發展，我期望特區政府把握五年規劃契機，完善教師專業發展，為培育擁有家國情懷、具備創新思維的青年築牢根基。