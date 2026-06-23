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林定國出席 Greenway 2026 論壇　倡以創新應對氣候危機

政情
更新時間：12:40 2026-06-23 HKT
發佈時間：12:40 2026-06-23 HKT

全球氣候危機近年日益嚴峻，極端天氣頻發。律政司司長林定國今日以署理行政長官的身份（23日）出席由歐盟駐港澳辦事處與香港歐洲商務協會合辦的「Greenway 2026」論壇並致辭揭幕。他強調，危機中往往蘊含轉機，關鍵在於將創新方案落到實處。

訂立明確減碳藍圖 穩步邁向碳中和目標

林定國在社交平台發文，指自己在致辭時以「以創新推動可持續發展」的主題。他指出，香港為應對氣候挑戰已訂下明確目標：在2035年前將碳排放總量從2005年水平減半，並於2050年前實現碳中和。他透露，本港目前的溫室氣體總排放量較2014年高峰期已下降27%，進展實質；未來將致力以兼顧經濟與社會可持續發展的方式，逐步達成減碳目標。

五年規劃上周一展開諮詢 內容談及新能源與綠色科技

政府上周一發表的首個五年規劃公眾諮詢文件，林定國表示，文件內容與綠色創新息息相關。文件針對「新能源、綠色科技和創新應用」提出三大方向，包括對接國家新能源技術，支持能源管理與廢物處理技術；推動可持續航空燃料及氫能的研發與應用；並強化產學研協作，利用金融機制協助綠色科技企業發展。此外，文件亦強調推動綠色轉型及拓展綠色燃料加注，以提升航運及航空業的競爭力。

推動三大綠色實踐 展現減碳決心與成果

為展示香港推動創新與可持續發展的決心與能力，林定國在致辭中列舉了三項實際成果。首先在綠色金融方面，香港已連續八年位居亞洲國際綠色和可持續債券發行安排的榜首，特區政府至今亦已累計發行約2,400億港元綠色債券。其次是可持續航空燃料發展，本地企業 EcoCeres 將於粵港澳大灣區建立廢食用油轉化、加注及貿易的整合模式。最後在氫能應用上，本港目前已有38個氫能試驗項目獲准推進，當局正完善相關法律框架，為產業發展提供穩定的規管環境。

法治維繫制度公信力 奠定香港全球競爭力

在整體競爭力方面，林定國引述瑞士洛桑國際管理發展學院最新發布的《2026年世界競爭力年報》指出，法治是衡量競爭力的核心因素。他表示，現今的經濟競爭已不再主要是成本或規模之爭，而是演變為「制度公信力之爭」，而在愈趨分化的世界中，可預期的規則與承諾顯得尤為重要。對於香港今年在全球競爭力排名高踞第二位，充分證明在「一國兩制」下，香港具備可預期、可靠、廉潔和高效的制度優勢。

林定國最後強調，「開放」是香港競爭力的重要泉源。香港將繼續保持開放與多元的營商環境，並歡迎歐盟及各界朋友攜手探索綠色創新機遇，共同應對全球環境的嚴峻挑戰。

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