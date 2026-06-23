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油價高企「鬼油站」猖獗 議員形容如同流動炸彈：一旦爆炸司機第一個「中招」

政情
更新時間：10:24 2026-06-23 HKT
發佈時間：10:24 2026-06-23 HKT

油價高企下「鬼油站」猖獗，民建聯立法會議員郭芙蓉日前聯同葵青民政事務專員及葵青區防火委員會到訪消防處，了解打擊「鬼油」情況。郭芙蓉今早（23日）在一電台節目表示，明白司機血汗錢會想「慳得一蚊得一蚊」，但「鬼油」價格低，正是因為沒有保險、沒有消防設備，一旦發生爆炸時，第一個「中招」就是司機，希望社會都了解入「鬼油」行為，對社區來說如同放了一個流動炸彈。

一旦發生爆炸 第一個「中招」就是司機

她指，今年發生多宗因為「鬼油」而爆炸的事故，對此非常關注及重視。而今年首5個月，處方已錄得763宗投訴，比起去年全年931宗已過半，當中葵青區有221宗，佔了三成，形容情況不容忽視。

消防處已引入使用人工智能協助執法

她又稱，出現「鬼油」的地點都是貨櫃碼頭、停車場等，貨櫃車較集中的地方，這些車輛對燃油需求大，加上近來通訊方便了，不法分子可能會透過社交平台通知司機去到不同地方入「鬼油」，導致執法部門很難追查地點，增加執法難度，消防處已引入使用人工智能協助執法。

記者：郭詠欣

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