國際調解院在港開業 UNIDROIT聯絡辦將開幕 林定國 : 展現香港作為國際法律及爭議解決中心實力

律政司司長林定國今日( 22日 )表示，律政司一直致力促進國際法律及爭議解決組織在香港特區發展，並加強與相關機構的交流合作。他向立法會司法及法律事務委員會匯報有關國際調解院及國際統一私法協會（UNIDROIT）落戶香港特區的最新進展。

林定國向立法會司法及法律事務委員會匯報國際調解院及國際統一私法協會（UNIDROIT）落戶香港最新進展。林定國fb

UNIDROIT 亞太地區聯絡辦年底前正式投入營運

他於社交平台發文指，「十五五」規劃明確支持國際調解院更好發揮作用。國際調解院去年10月在香港開業，在短短幾個月內，已促成了一宗國際商事爭議達成和解協議，發揮實際功能。伊朗駐華大使今日在京簽署國際調解院公約，令簽署公約的國家增至44個，國際代表性更見廣泛。特區政府雖然不會直接參與國際調解院的運作，但會全力支持和配合其發展，包括籌備興建的香港國際法律事務大樓將為其提供額外空間。特區政府亦致力協助加強推廣，例如在律政司支持下，國際調解院於2026年「調解周」期間成功主辦全球調解峰會。特區政府亦探討在今年舉行的「一帶一路」高峰論壇、亞太經合組織財政部長會議及「香港法律周」為國際調解院提供推廣機會，共同把香港打造為「全球調解之都」。

伊朗駐華大使今日在京簽署國際調解院公約，令簽署公約的國家增至44個，國際代表性更見廣泛。林定國fb

他又分享，指UNIDROIT亞太地區聯絡辦公室（聯絡辦）的開幕典禮暫定於今年11月初的「香港法律周」期間舉行，並預計在年底前正式投入營運。特區政府現正全力推進落實聯絡辦落戶香港的相關行政安排。律政司正在為聯絡辦準備位於中環香港法律樞紐（前法國外方傳道會大樓）的辦公空間。相關的全球招聘工作亦於本月展開。聯絡辦落戶香港特區，本地法律專業人士將能有更多機會接觸私法協會別具意義的工作，亦可透過能力建設項目深化學術交流，進一步豐富香港的法律人才的經驗。

林定國表示，國際調解院在香港特區正式開業，而UNIDROIT聯絡辦亦即將開幕，好事成雙，展現了香港特區作為國際法律及爭議解決中心的實力，彰顯了香港特區作為連接東方與西方的橋樑的獨特優勢。展望未來，律政司將繼續深化與各國際法律組織的合作，吸引全球頂尖法律人才匯聚香江，加強推廣香港特區作為國際法律及解決爭議服務中心的領導地位，並持續為本地法律界創新機遇。