法律科技圓桌會議圓滿舉行 充份體現政府、監管機構與業界攜手推動法律科技發展

由律政司、香港律師會及香港大律師公會於上周三( 17日 )在律師會新會址聯合主辦「法律科技圓桌會議」（第五場）。題為「法律科技賦能法律實務創新」，該圓桌會議作為推動香港法律科技發展的重要平台，充分體現各方攜手推動創新、支持法律專業可持續發展的共同承諾。活動反應熱烈，吸引超過200名法律從業員出席。

圓桌會議由律政司副司長張國鈞擔任開幕致辭嘉賓，律師會會長湯文龍律師及香港大律師公會副主席許紹鼎資深大律師分別致歡迎辭，為活動揭開序幕。其後進行的圓桌討論環節以「銜接需求與解決之道」為題，由律政司法律科技發展諮詢小組成員兼律師會理事趙彤律師主持，參與討論的嘉賓包括律師會理事兼創新科技委員會副主席岑顯恆律師、香港大律師公會資訊科技常委會副主席伍中彥大律師，以及來自Clio、LexisNexis、Ricoh、Superhub、Thomson Reuters和WiseLaw等領先法律科技服務供應商的業界專家。

討論聚焦於法律科技如何提升法律服務的競爭力、當中的機遇與挑戰，以及業界最為關注的數據安全、私隱保障、成本效益與變革阻力等核心議題。服務供應商亦分享了如何應對這些關注，並探討業界層面可採取的措施，以協助緩解有關憂慮，推動更廣泛的科技應用。緊接的「法律科技示範」環節中，這六間供應商展示最新法律科技工具，讓與會者親身體驗這些創新方案如何與日常執業接軌。

作為香港律師的法定自我監管機構，律師會在引領業界轉型中肩負重要角色。律師會致力為會員提供所需的知識、工具及支援，協助他們以實務及負責任的方式應用科技。透過「資訊、參與及實施」三階段策略方針，我們推出多項促進科技融入日常執業的措施，包括人工智能資源、專項培訓，以及如「客戶名稱篩查工具」等實務工具，以協助會員履行合規要求。此外，就人工智能方面，律師會已發布《人工智能對法律專業的影響》立場文件，並積極籌備第二階段立場文件，亦反映我們致力確保創新在法治、公平及問責原則引導下穩步前行。

法律科技的持續發展，有賴政府、監管機構及業界共同努力。是次圓桌會議正是一個良好示範，匯聚各界持份者交流見解，共同探討切合業界實際需要的解決方案。展望未來，律師會將繼續推動法律專業的創新及進步，透過前瞻性的規劃及充分部署，協助會員掌握未來機遇及應對挑戰，從而進一步提升香港法律專業的競爭力與韌性，並鞏固本港作為國際法律及爭議解決服務中心的領先地位。

活動錄影現已上載至律師會的YouTube頻道，如您未能出席或希望重溫當日的精彩討論，歡迎透過以下連結觀看：https://youtu.be/em09eofrkk0