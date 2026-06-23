大棋盤︱宏福苑獨立委員會不擴權 黃碧嬌未「甩難」？報告公布時機考功夫

宏福苑大火獨立委員會聽證會昨重啟，委員會主席陸啟康宣布，不會向特首建議轉為法定調查委員會，可說是意料之中。陸官拋出5大原因，包括法定委員會需時太長、可能影響其他法律訴訟程序等，而目前已掌握足夠資訊「收網」。據悉，由於工作時間緊逼，委員會早已決定不會「升格」，避免法律聆訊曠日持久、拖延追責及改革步伐，委員會並已開始動筆撰寫最終報告；至於何時適合公開報告及「落手」追責，則有待政府決定。

擴權傳召爭議人物 亦可行使緘默權

今輪聽證會主要聽取專家證人對大火蔓延成因的意見，委員會7月15日至17日聽取各涉事方最終陳詞。消息人士指，委員會維持現有形式繼續進行，已充分平衡手頭上已有資料，正如陸官所言刑事調查仍在進行，即使委員會獲擴權傳召爭議人物，律師不會建議答問題，應訊者極大機會行使緘默權或答非所問：「基本上召佢上嚟，除咗羞辱佢之外無其他作用，等市民出啖氣。但可能有反效果，拖長整個程序。」

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黃碧嬌未現身聽證會 消息：黃三度書面回覆

消息人士又指，政府給予委員會很大自由度，並「落柯打」要求被邀請部門必須出席作供，及在可行範圍內提供所有資料，因此調查工作沒阻滯。

陸啟康強調不轉為法定委員會，非政治或公關考慮，亦承認今次決定可能令某些人失望。現時公眾焦點之一，當然是陷入輿論爭議的大埔區議員黃碧嬌是否就此「甩難」，她曾任宏福苑舊法團顧問，支持大維修。過往聆訊中，多名宏福苑居民曾點名指黃碧嬌在街站收集授權票，並有黨羽在業主大會鬧事施壓。至今公開資訊，只知黃碧嬌曾書面回覆委員會，承認曾協助約20戶街坊填寫授權票，但強調「應街坊要求」，無以任何服務或利益作交換。

可靠消息透露，委員會曾先後3次聯絡黃碧嬌，她每一次均有詳細書面回覆，並斬釘截鐵表明沒有收取任何利益。目前暫未發現黃碧嬌涉及違法行為，但若然有足夠證據，相信當局自然有行動，因此嚴格來說黃碧嬌未完全「甩難」。有政圈中人則指，部分人對黃碧嬌反感，但爭議或多或少牽涉政治，與調查本身未必有大關係。

大埔區議員黃碧嬌。資料圖片

料最終報告包含責任誰屬 惟難「點名」

獨立委員會目標9個月提交報告，至今只餘三分一時間，雖然聆訊仍在繼續，但據悉委員會已開始撰寫報告內容，因部分事實已證據確鑿，幾無爭辯空間，執法部門近期亦陸續起訴部分涉案人，各項工作可同步進行。

至於責任問題，預料委員會報告將點出各持分者或部門的責任，但佔比難以量化，相信亦不會直接點名特定人士。委員會角色是臚列並分析已有證據，建議改革方向；具體問責懲處要留待特首考慮及「一錘定音」，也不排除有更高層次協調。

「五年規劃」及《施政報告》排隊出台 須考慮委員會報告公開時機

獨立委員會預料9月可提交報告，但政府需時審閱，相信不會即時發布。從政治角度看，公開宏福苑報告的時間點亦需要小心衡量，事關首份「五年規劃」有望於9月出爐，特首10月中亦發表本屆政府最後一份《施政報告》，倘在此之公布獨委會報告及問責詳情，只會蓋過兩份重要文件的焦點。

大火之後，社會關注如何杜絕圍標，李家超日前表明絕對會考慮競委會建議，將圍標行為刑事化。身兼競委會委員的立法會議員吳錦華指，目前民事罰則阻嚇力成疑，認同要刑事化處理，但也要注意如何落地，要避免「有法難入罪」的情況。他建議賦予競委會更大執法和調查權力，趨近於廉署，並強化公眾教育，讓競委會「打擊圍標」的形象更深入民心。

行會成員湯家驊認為經過宏福苑事件，社會已清楚圍標帶來的後果有多嚴重，刑事化在所難免，而圍標本質上已屬欺詐行為，需要完整刑事法例提高阻嚇力。

聶風