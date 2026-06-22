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李家超訪福建︱出席閩港合作會議第五次會議 達成28個合作項目 涉航運物流、創科等11範疇

政情
更新時間：17:30 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-22 HKT

行政長官李家超今午（22日）在社交平台發文，指和特區政府代表團，出席在福州舉辦的閩港合作會議第五次會議，閩港雙方就多個重點領域深入交流意見，進一步深化合作，兩地達成一系列合作成果，包括在航空航運和物流、創新科技、法律和爭議解決、醫療衞生和中醫藥等11個範疇達成28個合作項目。

兩地達成28個合作項目 涉11個範疇

兩地政府部門和機構代表亦簽署6份涵蓋文化旅遊、青年發展、金融、經貿及教育領域的合作協議，為閩港兩地的全方位合作注入新動力、新方向。

李家超晤福建省委書記周祖翼

出席會議前，李家超亦和福建省委書記周祖翼先生會面，這是自他去年8月率團訪問香港後，兩人再次會面。他說這是出任行政長官後，首次帶領特區代表團到訪福建，兩方都十分認同「閩港合作會議」機制自2015年設立以來為兩地結下豐碩成果，並期望在閩港合作多年來的堅實基礎上，進一步探索合作空間。

李家超表示，福建省擁有不少極具國際競爭力的企業，香港亦一直是福建最大境外投資來源地。他特別向周祖翼表示，在經貿投資方面，香港一直是福建企業境外上市的首選平台和布局全球業務的第一站，特區政府去年成立的內地企業出海專班，已與福建探討共同舉辦活動，鼓勵和服務福建企業，多利用香港在「一國兩制」下「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，拓展海外市場，亦歡迎更多福建企業來香港上市。他亦期待兩地未來在創新科技、文化旅遊、青年發展、教育等方面多交流和合作。

李家超率領特區政府代表團抵達福建訪問，福建省副省長趙增連（左三）在機場迎接。
李家超率領特區政府代表團抵達福建訪問，福建省副省長趙增連（左三）在機場迎接。

李家超今早亦發文，指率領特區政府代表團抵達福建訪問，將出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議。他感謝福建省副省長趙增連，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室代表，以及福建省港澳辦代表在機場迎接。 

李家超說，今次訪問期間，閩港兩地將簽署多項合作項目，此行亦會實地調研，參觀科技企業和文化項目，了解福建在數字經濟等方面的最新發展。他期待這次訪問成果豐碩，為閩港合作開拓更廣闊的空間。

圖片：李家超FB

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