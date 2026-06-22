大棋盤︱特首訪談展幹勁 見連任端倪？資深建制研判：具政治擔當人選不多 火災未必有決定性影響

任期尚餘一年的特首李家超，日前獲中央港澳辦主任夏寶龍豎起大姆指讚好，隨即令政界浮想聯翩，關注他連任行情是否看漲。李家超上周接受《星島》專訪時表示，目前談連任「言之尚早」，先全神貫注做好工作。筆者當日現場所見，李家超言談間仍充滿幹勁，他回應有關國家主席習近平「四點希望」的工作進度時，自信十足地表示政治、經濟、民生三方面工作進度顯著，並細數現任政府的「破除利益藩籬」、改革公務人員體係等工作。

大談破除利益藩籬工作

國家主席習近平2022年向特區政府提出「四點希望」，其中之一正是「破除利益藩籬」，李家超在訪問中大談在不同領域如何克服挑戰，打破既得利益，例如的士與網約車之爭、取締劣質劏房，甚至《基本法》23條立法，背後有「政治利益」對社​​會籬謔宏福苑大火揭示本港圍標問題深入骨髓，他亦表明絕對會考慮將圍標行為刑事化，增加罰則，作出系統和法律改革。

筆者過去3年均參與特首訪問，近距離了解施政思路，由最初聚焦疫後經濟復甦及國安議題，演變至今日強調勇於改革破局、主動對接國家規劃，除了是施政重心轉移，也體現政府治理思維的與時俱進和格局提升，特首對於未來工作似仍充滿魄力。

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茶敍與會者：夏寶龍未因宏福苑事件「怪罪」

距離明年特首選舉只有約9個月，李家超會否爭取連任、成為回歸後第一個做足十年的特首，備受關注。目前政府要處理問題眾多，除了正製訂首份「五年規劃」，宏福苑事件後續亦相當棘手。夏寶龍早前在港與政界元老茶敍，表明支持特區政府調查事件及問責，有與會者憶述，夏寶龍在談話期間沒有任何一絲因為宏福苑事件「怪罪」，或不同意特首工作的意思，甚至多次肯定特區政府整體工作，一定程度上為特首減了壓。

一名資深建制人士認為，火災只是中央對未來特首人選的眾多考慮因素之一，未必有決定性影響，尤其考慮到香港特殊情況，面對地緣政治不確定性、經濟轉型等挑戰，需通盤考慮是否有人比現任更適合，而符合眾多要求後，尚有更重要的一關——獲得中央充份信任。

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該人認為環顧香港政壇，有能力的人不缺，但「有擔當」者屈指可數，「到底其他潛在人選，能否背負行政長官這份職責的『重量』？政治上的擔當，重要性不下於工作能力。」亦有政圈中人說，據過往經驗，特首選舉人選須由更高級別的領導者拍板，只能等到後期。

特區政府明年便換屆，特首固然是核心，但一個有能力、有擔當的問責班子亦不可或缺。事實上，本屆政府不乏良才猛將，敢於攻堅「老大難」問題，承擔感和執行力有目共睹，值得留任甚至更上一層樓，加上過去數年環境變遷和風浪考驗，官員的實際表現已更形清晰，無論李家超連任與否，相信官場明年將迎來一場頗大規模的「執位」。

聶風