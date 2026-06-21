陳茂波：香港是「中國科技創新與全球資本」連接點 有無可替代獨特位置

財政司司長陳茂波表示，下月將迎來香港回歸29周年之際，回望本港的發展脈絡與軌跡，細看這幾年加速發展的變化，可以認定香港的未來將會更繁榮安定，因為有國家的穩步發展、中央的堅實支持，也因為特區政府和社會各界共同努力打拼。香港的制度優勢和國際化優勢，與國家的科創優勢和產業優勢相互賦能，在全球科技創新的競爭與合作中，有着無可替代的獨特位置。

內地科企 選擇以香港為國際化發展的策略適應地

陳茂波在網誌指，上周到了上海和南京，除了出席陸家嘴論壇，也與前沿科企代表座談交流，並走訪了多家企業，涵蓋人工智能、半導體、生物科技和低空經濟等。一連串的活動交流，讓他有新的觀察，也啟發了一些思考。

陳茂波指，這些硬科技企業的技術基礎堅實、不少相當前沿、商業模式已在內地市場獲階段性的驗證，產品正進入國際市場。他們刻下面對的課題是：如何對接全球資本、在國際層面物色更多合作夥伴、潛在客戶、布局產能和管理財資。他們希望抓緊人工智能迅速發展的關鍵時期，鞏固在內地市場發展的同時，加強國際化發展，為業務拓展設定在全球市場的最佳矩陣。

他提到，內地科技企業走向國際市場，已從單純的產品外銷，通過引入國際資本和人才、建立品牌和銷售網絡，讓國際業務成為新的發展引擎。讓人印象深刻的是，相繼有科企管理人進一步表示，他們錨定的是發展成為跨國企業，就是要在市場、資本結構、治理體系、人才，以至研發與產供鏈都與全球連接。他們不少選擇以香港為其國際化發展的策略適應地，是對香港國際投資者網絡及國際化平台的信任，也是對香港作為「中國科技創新與全球資本」連接點的認可。

這些內地科企對香港的期待，已經超越了一個單純的融資平台。香港的普通法制度、資金自由流動、與國際接軌的財務匯報和公司管治準則，覆蓋全球的投資者網絡，以及國際化的專業服務與中英文通用的方便，恰恰為這快速適應提供了支撐和配套。

陳茂波表示，香港是粵港澳大灣區的中心城市之一，隨着大灣區與長三角在十五五時期進一步的區域協調發展，香港正成為這兩個快速增長區域的國際化支撐點。從上市集資、貿易融資到財資中心；從知識產權保護、貿易到國際人才配置，香港的專業服務體系與監管機構對科創企業的深刻認識，讓他們更好「被理解」、「被認識」、「被欣賞」。

在這樣的框架中，回看香港回歸以來的發展，作為國際平台的角色持續增強，內涵持續深化和豐富。憑藉國家的堅實支持，過去4年，本港的發展持續向前邁進，國際社會對香港的認同度亦與日俱增。

展望未來，陳茂波指，政府上周啟動了香港首份五年規劃公眾諮詢，配合國家「十五五」規劃定位：鞏固提升國際金融、貿易及航運中心，以及建設國際創科中心，並打造高端人才集聚高地等。香港亦將以「金融+」賦能實體經濟，以「AI+」推動產業升級。

