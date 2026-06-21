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父親節2026︱司局長齊賀 陳國基指家庭頂樑柱承受更大壓力 鄧炳強祝「超人爸爸」節日快樂

政情
更新時間：12:29 2026-06-21 HKT
發佈時間：12:29 2026-06-21 HKT

今日（21日）是父親節，政務司司長陳國基在社交平台表示，向全港每一位爸爸送上真摯祝福，道一聲：「父親節快樂！」平日工作繁忙的保安局局長鄧炳強也特別在社交平台上載一張身穿超人衫，但句心口超人標誌「Ｓ」改為「DAD」的熊仔相，「祝各位超人爸爸兄弟們，父親節快樂！」

陳國基向全港每一位爸爸送上真摯祝福。陳國基fb
陳國基向全港每一位爸爸送上真摯祝福。陳國基fb

陳國基：政府和社會各界都會繼續與你同行

陳國基指，「父愛如山」，作為家庭的頂樑柱，父親總是傾盡全力，毫無保留地默默撐起一頭家。看著家庭和睦興旺、孩子健康成長，每個父親都會由衷滿足。為人父母絕不容易，身為「頂樑柱」的父親會承受更大壓力，尤其是基層家庭的爸爸。因此政府的其中一個施政重點，就是通過精準扶貧等政策，致力為更多家庭、特別是基層家庭，提供最適切的支援，全面提升每個父親、每個市民的獲得感與幸福感，合力構建一個充滿關愛的溫暖社會。

他稱，在這個美好節日當前，想告訴每一個父親和他所支撐的家：政府和社會各界都會，繼續與你同行，努力提供適切支援，為你們打氣賦能，讓香港這個大家庭更溫暖美好。

羅淑佩上載與父親肩並肩的合照。羅淑佩fb
羅淑佩上載與父親肩並肩的合照。羅淑佩fb
羅淑佩亦上戴了一張父親年輕時的黑白相。羅淑佩fb
羅淑佩亦上戴了一張父親年輕時的黑白相。羅淑佩fb

羅淑佩與父肩並肩親密合照

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦在社交平台，上戴一張昔日與父親肩並肩的親密合照，及一張父親年輕時的黑白相，祝「Happy Father’s Day to all fathers, sons and daughters! 」（所有父親、兒子和女兒父親節快樂！）。


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