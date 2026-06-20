蔡傑銘 : 香港創科發展「衝出地球、探索太空」 吸引青少年關注航天及創科領域發展

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘今日( 20日 )表示，香港創科發展不只與市民生活息息相關，甚至已「衝出地球、探索太空」，上月首名香港載荷專家黎家盈參與神舟二十三號載人飛行任務，在空間站負責進行科學與應用研究等實驗工作，充分顯示國家對香港創科人才、發展及成就的高度認可，更體現國家對香港科技發展的高度重視和支持。他相信所有香港人深感自豪，也吸引不少青少年關注航天及其他創科領域的發展。

創科發展根本目標是推動社會進步 改善市民生活

蔡傑銘出席｢創科普及推廣計劃2.0｣啟動禮並致辭。他指航天科技是高端科技，但同樣可以十分貼地，舉例香港科技大學研發的「天韻相機」，作為香港首登天宮的載荷，是為打破地面監察限制，更好監察溫室氣體排放，為減碳工作提供關鍵支持，這反映出創科發展的根本目標是推動社會進步、改善市民生活。

他表示，特區政府會積極推動並鼓勵各政府部門和公私營機構在不同範疇加快科技應用，讓市民享受科技發展帶來的生活便利。他指家長應多鼓勵子女參與創科活動，激發他們的創造力以及對創科發展的興趣，培育未來的創科棟樑。