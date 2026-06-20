教育局發表數字教育藍圖 蔡若蓮盼教師對AI有更專業判斷 冀北都大學城區推動跨院校合作

教育局發表《中小學數字教育發展藍圖》，要求教師在現行三年150小時專業進修中，撥出30小時進行人工智能培訓。教育局局長蔡若蓮今日（20日）在電視節目表示，教師是數字教育的關鍵，須根據不同學科、學生對象及認知能力，作出專業的判斷與調整；她同時指出，北部都會區大學城將擴大至1,000公頃的「大學城區」，期望大學城能推動更多跨院校的資源發展與制度合作，進而促進不同院校間的交叉學科發展。

蔡若蓮：教師為落實關鍵

教育局發表《中小學數字教育發展藍圖》，蔡若蓮表示，隨着人工智能時代來臨，同學除了需要對AI有所認知，更須思考如何道德、合理及合法地使用。她認為，教師正是落實數字教育的最關鍵要素。

她指出，為配合藍圖，教育局同步公布《中小學人工智能素養學習架構》和《中小學應用人工智能教學指南》兩份文件，涵蓋初小至高中，旨在培養學生迎接未來挑戰的能力、態度與價值觀，並協助教師在教學中善用AI工具、提防潛在危機。

被問及如何貫徹「人腦為主，電腦為副」的原則，學生如何辨別應否使用人工智能。蔡若蓮指出，學生在年幼、基本功尚未掌握時，若過早以人工智能取代自主學習與理解的過程，將對學習不利。因此，教師須根據不同學科、學生對象及認知能力，作出專業的判斷與調整。為提升教師能力，當局在未來幾年每年將預留5萬個名額，讓教師充分掌握人工智能教學與應用。局方將從初小開始推動學生的AI素養學習，未來會結合學科，包括在小學引入創新科技學科的相關內容，為學生提供課堂內外的立體體驗。

撥20億支援落實 構想建立共用AI平台

在資源分配方面，蔡若蓮指出，政府預留優質教育基金的20億元落實藍圖，其中5億元撥款作為校本啟動資金。全港中小學均可申請，每校最少可獲50萬元。目前絕大部分學校已完成申請，資金將用於優化基建、裝備、訂閱AI應用程式、組織學生學習活動及教師培訓等。

至於餘下的15億元，蔡若蓮表示，局方構想用於發展大語言模型平台及共用人工智能學習平台，以提升資源效益，避免學校重複開發。同時，這筆資金亦會用於舉辦全港性學生活動、開發課程資源及支援新學科落地。她強調，當局對這15億元的具體用途持開放態度，將因應學界意見確保「用得其所」。

北都大學城促進跨院校資源發展及制度合作

作為本港首份五年規劃的重心，北部都會區的大學城規劃亦迎來戰略調整。蔡若蓮透露，最新目標是將大學城發展為「大學城區」，由原本100公頃的校園園區，大幅擴大至面積達1,000公頃的城區。

蔡若蓮指出，發展後的「大學城區」將全面融入科技、產業及城市生活配套，藉此增加地區人氣。她表示，北部都會區擁有獨特的地理優勢，期望大學城的發展能突破物理空間限制，推動更多跨院校的資源發展與制度合作，進而促進不同院校間的交叉學科發展。

「留學香港」品牌成效顯著 優化課程提升文化自信

回顧上任四周年工作，蔡若蓮指出本港高等院校近年在國際排名成績卓越，今屆政府已成功打響「留學香港」品牌，致力建設國際教育樞紐。她認為，優質教育不僅服務本地學生，更能發揮服務國際社會的影響力。

同時，為配合科教興國戰略及創科中心建設，本港中小學課程近年亦在不斷優化。她續指，本港學生對國家的認識已有所加深，文化自信明顯提升，正是過去幾年課程發展與前線學界共同努力的成果。