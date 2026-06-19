陳茂波訪南京︱拜會江蘇省省長和南京市委書記 商深化蘇港、寧港合作

財政司司長陳茂波今日（19日）繼續在南京的訪問行程。他分別拜會了江蘇省省長劉小濤和南京市委書記周紅波，共商進一步深化蘇港、寧港合作。陳茂波表示，蘇港兩地一直保持緊密而多層次的合作關係，經貿往來頻繁，在金融、創科、教育和青少年互訪交流等領域均取得豐碩成果。

可組織香港金融、創科和專業服務界代表團訪江蘇 深化兩地合作

他指出，江蘇在科技創新和先進製造方面實力雄厚，產業基礎扎實，創科生態蓬勃，多個領域在全球居領先地位；香港則具備國際金融中心優勢和友善並高度國際化的營商環境，是內地企業「走出去」的重要平台。特區政府已成立「出海專班」，高層統籌政策、資金、對外推廣機構和專業服務資源，集結力量、主動更好對接和服務出海內地企業的需要。他表示，在現時良好的合作基礎上，可探索更多合作模式，開展更多合作項目，包括組織香港金融、創科、物流和專業服務界代表團訪問江蘇，進一步深化兩地交流合作。

陳茂波上午出席了由華泰證券舉辦的科企座談會，與十多位來自江蘇及其他省份的創科企業家深入交流。與會企業涵蓋人工智能、生物科技、半導體、具身智能、低空經濟、先進製造等前沿領域，均是行業領軍者，不少在全球市場和相關產供鏈中佔有重要地位。陳茂波聽取了他們對相關行業趨勢的介紹，以及各自在相關領域的發展計劃，並向他們介紹了香港整體經濟最新情況，以及「十五五」規劃期間重點聚焦的方向，尤其是四中心一高地，以及教育、科技、人才及產業一體化發展的策略，歡迎他們善用香港國際化平台作為出海首站和支撐，拓展全球業務，特區政府已成立專班組織跨界別力量伴隨他們出海。

鼓勵江蘇企業來港上市、建立國際業務總部和跨境財資中心

陳茂波在座談會上指出，國家加快推動高水平科技自立自強，在不少創科領域已領先全球。內地龍頭企業在加快創新步伐、拓展國際市場之際，有需要聯通國際資本市場，一方面把握國際投資者當前看好中國科技發展的積極態勢，另一方面讓企業治理進一步對接國際標準和最佳做法，獲得更多投資者認可，提升國際能見度。他又鼓勵企業積極考慮來港上市、建立國際業務總部和跨境財資中心，充分利用香港優質的金融和專業服務，以及相關的稅務優惠政策，壯大自身發展，並更好布局產供鏈，應對地緣政治挑戰。

陳茂波今日也參訪了南京兩家具代表性的創新科技企業，深入了解當地在高端製造與生命健康科技領域的前沿發展。其中一家企業深耕智能裝備及工業機器人，產品廣泛應用於先進製造場景；另一家專注生物科技研發，在基因及細胞工程等領域處於國際前沿。兩家企業均已在香港交易所上市，借助香港資本市場加速科研轉化與全球布局。陳茂波鼓勵它們繼續通過香港把業務做大做強。

陳茂波今晚完成南京的訪問，明日（20日）早上將返抵香港。