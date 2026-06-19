《給阿嬤的情書》香港上映 羅淑佩讚電影鄉情濃厚暖心感人｜Kelly Online

總票房突破17億，潮汕方言電影《給阿嬤的情書》昨日(18日)香港正式公映。文體旅局局長羅淑佩今天(19日)在社交平台發文，指上周五因為要主持「中華文化節」開幕禮和觀賞《白蛇》而不能出席《阿嬤》的首映禮，所以昨晚第一時間去看。

羅淑佩大讚電影彌漫着非常濃厚的鄉情和人情味，全素人演員演來絲絲入扣，亦令電影的真實感更強。她指自己雖然不是潮州人，但看着看着潮語對白竟然慢慢聽懂了一點點，而電影中描述潮州人的守望相助，離鄉別井但時刻以家人為念，寜可辛苦自己成就別人 … 真的很暖心、很感人。

羅淑佩大讚電影彌漫着非常濃厚的鄉情和人情味，全素人演員演來絲絲入扣。羅淑佩FB圖片

羅淑佩誠意向市民推薦這套難得的好電影，呼籲大家趁着端午節長周末，與家人、朋友一起入戲院支持！羅淑佩FB圖片

羅淑佩感嘆，回想祖父母和父母輩，許多人都是在十分艱難的環境中成長過來的，他們的毅力叫人敬佩，但驅使他們努力那一份深厚的愛，雖然以我們中國人的性格未必常常掛在口邊，但卻是更加深沉真摰！

她又提到，上星期出席2026年香港潮州節的閉幕禮，參觀時看到真實的「僑批」非遺書信，已經被溢於紙上的情懷感動，昨晚看電影又發現原來「僑批」內寄的家用都是港幣，心中有多一層感覺，「就是透過我們的貨幣」，香港好像也有份默默地維繫着一個個分隔兩地家庭，傳遞着眾多父親對妻兒的心事心意。

最後，羅淑佩誠意向市民推薦這套難得的好電影，呼籲大家趁着端午節長周末，與家人、朋友一起入戲院支持！

