民航處處長廖志勇訪京 拜會民航局商加強協作 探討提升粵港澳大灣區航空效率

民航處處長廖志勇昨日（17日）飛抵北京展開訪問行程，拜訪多個民航單位，就共同推動國家及香港航空業高質量發展作深入交流，進一步提升雙方在民用航空領域的協作效率及合作關係。

感謝民航局支持香港航空業

訪京期間，廖志勇拜訪中國民航局局長宋志勇，感謝民航局一直以來對香港航空業的關心及大力支持，並介紹香港民航業的發展近況，進一步加強雙方在民航領域的合作，配合國家「十五五」規劃，更好融入和推動民航高質量發展。

廖志勇亦與民航局空中交通管理局局長苗旋會面，探討進一步強化雙方在航空交通管理上的協作，提升粵港澳大灣區的航空業運行效率，並促進亞太區航空交通管理的合作。廖志勇藉此行到訪民航局飛行校驗中心及中國商用飛機有限責任公司北京民用飛機技術研究中心，了解中國航空業的創新技術及發展趨勢，深化並探討進一步合作。

民航處處長廖志勇（左）於昨日（六月十七日）飛抵北京展開訪問行程，今日（六月十八日）拜訪中國民用航空局局長宋志勇（右），探討進一步加強雙方在民航領域的合作。

廖志勇（右）向苗旋（左）介紹民航處八十周年紀念特刊《領航．續創新天》中的珍貴圖片，以及香港民航業發展歷程。

廖志勇（右四）與民航局校驗中心主任孔繁偉（右三）和民航局校驗中心黨委書記孟慶芬（左四）合照。

廖志勇（右）聽取中國商飛北研中心主任錢仲焱（左）介紹中國航空業的創新技術及發展趨勢。

將出席國情研習班開班儀式

廖志勇明日（19日）將繼續訪問行程，其後會前往國家行政學院，出席民航處與香港民航業界管理層人員國情研習專班（研習班）的開班儀式，參與首日的研修課程，與學員分享香港航空業如何主動對接國家「十五五」規劃， 為國家和香港的民航發展作出貢獻。

隨團訪問北京的包括民航處助理處長（航空交通管理）許文豪及民航處高級管理層人員。他們結束訪問後亦會參與研習班課程。