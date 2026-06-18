香港五年規劃︱李家超出席港區人大、政協諮詢會 盼各界共同貢獻力量

特區政府正積極籌備編制香港首個五年規劃。行政長官李家超今日（18日）下午分別出席了港區全國人大代表和港區全國政協委員的香港五年規劃諮詢會，親自聽取他們就規劃提出的各項建議。這也是繼4月下旬後，李家超再次就香港五年規劃，與港區全國人大代表和港區全國政協委員進行深入的交流與探討。

李家超表示，港區全國人大代表和港區全國政協委員均是愛國愛港的中堅分子，對國家發展和國家「十五五」規劃有充分的認識，同時亦對香港未來如何融入和服務國家發展大局，擁有深入的見解。

籲人大政協積極向大眾介紹五年規劃

香港五年規劃的公眾諮詢期已於本周一（15日）正式展開。李家超強調，特區政府在編制這份規劃時，一定會充分考慮在諮詢期間收到的所有意見和建議，以認真、務實的態度，將各方意見與研究分析進行整理，協助制定出香港第一份具前瞻性、方向性、策略性和可操作性的五年規劃。

李家超期望，港區全國人大代表和港區全國政協委員作為各個界別的翹楚，能夠繼續在各自的崗位上發揮力量，積極向社會大眾介紹和推廣五年規劃的意義與內容。他亦呼籲廣大市民踴躍參與公眾諮詢、表達意見，共同為制定香港首個五年規劃貢獻力量。