陳茂波訪滬︱與中證監主席吳清會面 再訪上海黃金交易所及浦發銀行 深化兩地合作

財政司司長陳茂波今日（6月18日）繼續在上海的訪問行程，深化滬港兩地在金融、創科及經貿等領域的合作，進一步發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

上午，陳茂波與正在上海出席陸家嘴論壇的中國證券監督委員會主席吳清會面。雙方就繼續支持內地企業來港上市、優化內地與香港資本市場互聯互通機制，以及推進兩地金融監管合作等議題，進行深入交流。香港證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀亦有參與。

其後，陳茂波到訪上海黃金交易所，與理事長余文建會面，就滬港兩地黃金市場的合作協同發展交換意見。隨後，他到訪浦發銀行，與董事長張為忠會面，重點討論推進兩地金融合作，尤其是支持金融更好服務內地企業拓展海外業務，以及賦能科創生態圈。

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訪AI領軍企業 歡迎赴港上市集資

陳茂波亦到訪兩家在人工智能領域的領軍企業。其中一家專注於分佈式人工智能雲計算服務，並已在香港設立境外總部，為海外用戶提供算力服務；另一家則致力於開發新一代光子計算芯片，以「光計算」技術突破算力瓶頸。

陳茂波與兩家企業的負責人深入交流。他指出，國家「十五五」規劃明確提出培育壯大新興產業和未來產業，同時擴大高水平對外開放，更多內地創科企業正藉此機會積極連接和整合各地資源、布局全球，提升在產供鏈中的競爭地位。香港匯聚海內外資金和頂尖人才，擁有國際化的數據資源與豐富的應用場景、健全的知識產權保護制度，以及優質、全方位的金融和專業服務。他歡迎兩家企業積極考慮來港上市集資，善用香港獨特的國際化優勢，進一步拓展國際業務。

下午，陳茂波結束上海行程，轉抵南京繼續訪問。傍晚，他將與江蘇省常務副省長馬欣會面，就深化蘇港合作交流意見。陳茂波明日（6月19日）將繼續在南京的訪問行程。