李家超6.22率團訪問福建 出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議

行政長官李家超將於6月22日率領香港特區政府代表團訪問福建福州，出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議，以期進一步深化兩地在多個重點領域的合作。李家超在離港期間，將先後由財政司司長陳茂波及律政司司長林定國署理行政長官職務，代表團預計於6月24日返港。

政務司司長陳國基和行政長官辦公室主任葉文娟將隨團訪問。財經事務及庫務局局長許正宇、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和政制及內地事務局局長謝小華等官員會參與行程相關部分。



會議6月22日在福州舉行，閩港雙方會就多個重點領域深入交流意見，進一步深化合作。訪問期間，李家超會與福建省、市領導會面，參觀當地創科企業和文化項目。



李家超將於6月24日回港。他離港期間，財政司司長陳茂波將於6月22日至當日下午署理行政長官職務；律政司司長林定國資深大律師將於6月22日傍晚至24日署理行政長官職務。