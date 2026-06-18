香港「全球競爭力排名」連升3年至全球第二 自2019年以來最高 政府效率獲世二

在國際管理發展學院最新發布的《2026年世界競爭力年報》中，香港的全球競爭力排名連續三年上升，今年上升一位至全球第二位，是自2019年以來最高。

在《2026年報》的四個競爭力因素中，香港在「政府效率」排名第二、「營商效率」全球第三；「基礎建設」和「經濟表現」分別排名全球第八和第十一。多個競爭力的子因素方面，香港在「稅務政策」和「商業法規」排名全球第一；「金融」排名全球第二；「國際貿易」、「國際投資」、「管理方式」和「教育」排名全球第三；「公共財政」和「基本基礎設施」排名全球第四。

政府：反映特區政府持續推動自由開放等經濟政策

政府發言人今日（18日）表示，《2026年報》再次肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一，也指出香港的排名升至全球第二位，延續自2024和2025年以來強勁的上升軌道。競爭力因素中的「政府效率」繼續位列全球第二，反映特區政府持續推動自由開放、穩定、可預期和營商友善的經濟政策，也反映國際間對香港在法律和監管環境方面的信任。香港的「營商效率」獲評為世界第三，則反映金融業的蓬勃生態為產業發展提供有力支持，也反映香港與國際最佳標準無縫對接的商業做法和營商環境。

在《2026年報》的四個競爭力因素中，香港在「政府效率」排名第二。

發言人指，在當前地緣政治格局急速演變之際，香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界，以穩健的制度、開放的市場和持續的創新投入，成為兼具安全與增長機遇的「價值樞紐」。事實上，香港在經濟、金融、人才等多項國際排名中續創佳績；國際貨幣基金組織近月來對香港也作出正面評價；加上主要信用評級機構相繼確認香港的信貸評級和「穩定」的展望等，都與《2026年報》的成績相互呼應。

發言人又指，目前香港正全力制定首份五年規劃，積極對接國家「十五五」規劃。在國家的堅實支持下，特區政府將與社會各界共同努力，全面強化「超級聯繫人」與「超級增值人」角色和功能，更好融入和服務國家發展大局，實現自身的高質量發展，為市民和企業創造更多新的發展空間，也為全球的投資者和企業創造新的機遇。