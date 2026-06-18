網約車︱議員憂行程數目僅由刊憲公告  局方研靈活處理特殊情況

規管網約車的附屬法例早前已刊憲，立法會相關小組委員會今早（18日）召開會議。多名議員關注將來指明網約車行程數目的安排，不是附屬法例，而是經憲報公告處理，並沒有詳細說明處理特殊情況的安排，擔心或會引起爭議。

業界或乘客會有爭議 立法會參與至為重要

運輸及物流局首席助理秘書長郭善兒表示，續期申請需要滿足一系列的標準才可獲運輸署長批准，大部份條件會與首次發出車輛許可證相同，包括申請人是駕駛許可證的持有人、是車輛的登記車主等，而為了確保網約車發揮有效的運力，故相關的私家車需在指定期間，完成指定的行程數目，運輸署長則可透過公告，指明行程數目或計算方法。

勞聯周小松表示，若網約車持牌人因某些原因不能達到最低營運要求時，例如不幸發生交通意外，涉事車輛需修理9個月，又或司機受傷入院數月，當局在續牌時會否有特別處理。

選委界陳紹雄表示，法例中列明，指明行程數目只需運輸署長通過憲報公告即可，而非附屬法例，認為這安排上無論是業界或乘客都會有爭議，故立法會參與是較為重要，不明為何當局沒有將此納入附屬法例當中。他又稱，整個附屬法例是給予運輸署很大的權力，包括豁免安排，不明為何當局在處理指明行程時，又不延續這個豁免條款。

有多種表述方法局方會積極探討

運輸及物流局局長陳美寶稱，有些人會關注會否有人拿到牌照但不提供服務，但亦關注若司機或因某些原因未能完成營運要求的情況，會研究以靈活方式，讓網約車的車主因應自身情況達到標準，但因需清晰牌照條款，故在法例會有列明條款，之後署長的公告中，指明的行程數目可以有很多種表述方法，可以是每日或每月，甚至容許車主可在牌照有效期內拉上補下，會積極探討。

選委界蘇紹聰表示，明白局方想以行程手段處理指明行程數目，但認為當局應提早說明指明行程數目考慮的因素，因這將影響市場對網約車的需求，且若當局在特殊個案上決定不為申請人續牌，申請人是可申請覆核，屆時當局拒絕續牌是否合理，背後考慮的因素會是審裁處考慮的方向。

電子化續期相信申請人有足夠時間處理

航運交通界林銘鋒表示，法例規定網約車持證人續證期不可遲過屆滿期前1個月，假設涉事人有特別事，如在外地發生意外不能回港，趕不及申請時，署方會否接納這個申請。

運輸及物流局副秘書長葉海鷹表示，法例列明續牌申請期，是不早過到期前4個月，亦不能遲過到期前1個月，加上將來會有電子化續期安排，相信是便利的做法，申請人亦會有足夠的時間去處理。

記者：郭詠欣

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