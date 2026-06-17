夏寶龍晤本港政界元老 透露「不過夜」原因 肯定北都建設：不止看到曙光，更是陽光

中央港澳辦主任夏寶龍今日（17日）完成在香港的兩日考察調研行程。他下午在禮賓府與本港10名資深政界人士茶聚，包括基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰、譚耀宗、全國政協常委陳馮富珍、全國港澳研究會顧問劉兆佳、行政會議成員湯家驊等，歷時約2小時。譚耀宗向《星島頭條》表示，夏寶龍提到大家是好朋友、「知名人士」，很尊重大家，因掛念大家故邀約見面，席間各人分享中央對港事務的看法。

夏寶龍來港為何無留宿? 譚耀宗引述對方: 想體驗兩地通關便捷

至於談及哪些話題，譚耀宗指夏寶龍肯定特區政府編制「五年規劃」，這是中央的要求，因香港要主動對接國家「十五五」規劃。席間亦有輕輕提及宏福苑事件，譚耀宗引述夏寶龍表示，中央支持特區政府調查事件及責任誰屬，以及當中可能涉及的利益關係，但沒具體指明對象。

夏寶龍今次來港並無留宿香港，譚耀宗引述對方指，想體驗一下兩地通關的便捷，又稱讚新皇崗口岸的設計好。

夏寶龍對北都建設印象深刻 肯定特區政府工作

有與會者引述，夏寶龍對北都建設印象深刻，肯定特區政府工作，形容不止看到曙光，更是陽光。

湯家驊接受查詢時表示，夏寶龍在席間主要談及北部都會區進展，並期望未來「五年規劃」能更臻完善，以對接國家「十五五」發展藍圖。被問及會面中是否觸及政制改革等議題時，湯家驊表示沒有，整場談話性質輕鬆，屬於朋友間的閒聊，並非官式政策討論場合。