北都︱「金融諮詢工作小組」舉行首次會議 探討更多可行融資方案 推動項目落實

香港金融管理局和香港銀行公會共同成立的「北部都會區金融諮詢工作小組」於今日（17日）舉行首次會議。與會代表來自金管局、銀行公會、發展局、創新科技及工業局、港深創新及科技園有限公司，以及21家工作小組參與銀行。

會議討論北都最新進展及相關金融服務需求

會議討論了北部都會區（北都）的最新進展及相關金融服務的需求。討論重點包括（一）北都短期重點項目發展與機遇：發展局及創新科技及工業局介紹了北都在未來3年的重點發展項目及融資需求，包括現正進行招標的河套深港科技創新合作區香港園區第一期4幅地塊及洪水橋／厦村新發展區內的首個「片區開發」項目。相關資訊將有助銀行更好地規劃業務和配置資源，以不同方式支援項目，例如透過銀團貸款、債券發行及其他配套金融服務等，積極參與北都發展。

「北部都會區金融諮詢工作小組」會議由香港金融管理局（金管局）副總裁阮國恒（中）和香港銀行公會署理主席陳文（右）共同主持。金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹（左）亦有出席。

發展局副秘書長（規劃及地政）翁佩雲（左）及創新科技及工業局副局長張曼莉（右）在「北部都會區金融諮詢工作小組」會議上介紹北部都會區的重點發展項目及融資機遇。



（二）多元化發展模式的融資安排：鑑於北都項目採用多元化的開發模式，例如「片區開發」及成立園區公司以採取更多公私營合作等，有關發展的規模、融資年期、項目範疇、營運模式及期限均與一般傳統發展項目或有所不同。工作小組參與銀行將探討按個別項目度身訂造融資安排，以助加快推動北都產業發展及吸引其上下游企業落戶。

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（三）支持北都可持續發展：工作小組參與銀行承諾會參考《香港基於自然的解決方案設計指引》以及金管局的「可持續金融行動計劃」，為符合《指引》及國際綠色與可持續標準的北都項目提供可持續金融方案，以支持北都發展與保育並存，同時提升銀行業的氣候韌性。

隨着北都發展在不同範疇持續推進，工作小組未來將繼續探討更多可行的融資方案，與政府及相關持份者緊密協作，推動落實北都項目，為經濟發展提供堅實支持。