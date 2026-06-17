李家超與海南省省長會面 冀推動瓊港優勢疊加、聯動發展 為國家對外開放貢獻更大力量

行政長官李家超今日（17日）在禮賓府與海南省省長劉小明會面，就進一步深化瓊港合作交流意見。李家超表示，香港是海南最主要的外資來源地和重要貿易夥伴，雙方去年簽署的合作備忘錄涵蓋經貿投資、金融、數據安全有序流動、旅遊及人才交流五個領域，推動兩地合作邁上新台階。他說，海南自貿港去年底全面封關運作，推出自由便利進出措施；香港和海南同為自由貿易港，期望進一步推動瓊港優勢疊加、聯動發展，為國家高水平對外開放貢獻更大力量。

歡迎海南公司善用香港資本市場和專業高增值服務 擴充業務

李家超歡迎劉小明率團訪港，出席海南自由貿易港（海南自貿港）旅遊文化推廣活動。他說，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在最自由經濟體排名世界第一，已躍居全球第一的跨境財富管理中心，也是全球最大的離岸人民幣業務中心。海南省人民政府自2022年起多次在香港發行離岸人民幣債券，去年亦有海南企業來港上市，充分體現香港作為國際金融中心的籌融資優勢。李家超表示，歡迎更多海南公司善用香港資本市場和專業高增值服務，集資擴充業務；香港積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，正透過內地企業出海專班，服務包括海南在內的內地企業「走出去」，並把國際資本「引進來」，共同促進區域經濟繁榮，更好融入和服務國家發展大局。

李家超表示，香港正致力發展國際城市旅遊樞紐及「一程多站」示範核心區，善用中外文化藝術交流中心的定位，打造成高品質旅遊體驗城市。瓊港旅遊資源豐富，可共同開拓更多元的旅遊產品，他期望吸引更多國際高增值旅客以「一程多站」方式到訪兩地，攜手為旅遊強國建設貢獻力量。

今日的會面，商務及經濟發展局局長丘應樺、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、政制及內地事務局局長謝小華和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。