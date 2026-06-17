陳茂波出席陸家嘴論壇全體大會 冀滬港兩地共同服務國家高水平雙向開放

財政司司長陳茂波今日（17日）下午抵達上海，展開上海與南京的訪問行程。他傍晚出席陸家嘴論壇全體大會，就「滬港金融協同發展賦能高水平金融開放」致辭。他表示，國家在「十五五」規劃中首次明確提出加快建設金融強國，為滬港兩地指明共同使命。面對複雜的地緣政治環境和新一輪科技革命，國際投資者對多元化資產配置需求日增，滬港兩地應發揮優勢互補、協同發力，共同服務國家高水平雙向開放。

中證監支持港股公司境內上市 陳茂波: 吸引國際投資者參與國債

他指出，香港和上海一端連接內地超大規模市場，一端對接全球資本與國際規則，是國際資金配置中國資產的重要通道。兩地互聯互通機制持續擴容深化，外資持有的內地股票超過七成經股票通配置，境外投資者持有的內地債券約三分之二經債券通進入，體現國際投資者對兩地制度安排、結算安全和監管協同的信任。他歡迎中國證券監督管理委員會主席吳清今日宣布支持香港近期啓動五年期人民幣國債期貨上市交易，指出這有助完善人民幣債市風險管理工具，吸引更多國際投資者參與內地國債市場。

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至今年5月在港上市上海企業212家 總市值逾4.3萬億港元

陳茂波表示，滬港資本市場合作不斷深化，截至今年5月，在港上市的上海企業達212家，總市值超過4.3萬億港元。去年特區政府與上海市人民政府簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，今年香港與上海黃金交易所確立合作機制，香港交易及結算所有限公司與中國金融期貨交易所亦將於本次論壇期間簽署合作備忘錄，顯示兩地合作正由單點項目邁向系統性聯動協同發展。

他提出未來兩方面合作方向：一是共同打通全鏈條籌融資通道，推動更多科創企業走通雙向融資路徑，共同開發交易所買賣基金、指數產品；並推動耐心資本和長期資本的合作，支持新興和未來產業發展；二是共同提升人民幣的國際功能，豐富投資產品和風險管理工具，推動更多以人民幣計價和交割的「中國價格」產品落地；同時滬港可加快推動「產業在上海、境外財資在香港」的協同組合，支持企業更穩更好「走出去」。

陳茂波表示，香港正積極推進首份五年規劃，更緊密對接國家「十五五」規劃。滬港長期優勢互補、互惠合作，未來五年協同發展空間廣闊，期望兩地善用金融力量，為企業和民眾創造實在價值。

在論壇相關部分致辭的還包括上海市副市長吳偉、中國證券監督管理委員會原副主席、中國金融學會副會長方星海、財經事務及庫務局局長許正宇、證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀，以及來自滬港兩地的金融機構和國際智庫代表。

陳茂波明日（18日）上午會繼續在上海的行程，下午轉往南京訪問。