立法會討論培育職專人才推動創科議案 議員倡借鑒外地經驗提升職專社會地位

經民聯黨魁吳永嘉今日（17日）在立法會提出「培育國際化職專人才，推動創科發展」無約束力議員議案，多位議員就提升職專教育地位、加強產學研對接等提出修正案及建議。創新科技及工業局局長孫東回應指，政府將深化創科生態建設，透過三大創科園區與五大研發機構，促進上中下游協同發展。

港產航天員創歷史 吳永嘉促乘勢推動職專創科

吳永嘉表示，隨著首位港產航天員、載荷專家黎家盈即將代表國家升空，並親自操作由香港科技大學研發的「天韻相機」，這項歷史性突破充分證明香港的科研人才與發明已獲得國家高度認同。香港必須乘勢而上，大力發展創科。

他指出，創科的成功不僅依賴傳統學術人才，更需要著重實踐的職專人才。職業專才教育不單傳授實用技能與專業知識，更著重培養積極的工作態度，範疇涵蓋工程、航空、航海等領域。這群具備實務經驗的人才，正是推動創科成果轉化並落地成為實際產業的核心力量。

自2014年起，政府開始推動職業專才教育，近年更見證香港都會大學成為本港首間應用科學大學，並與聖方濟各大學、東華學院等院校成立「香港應用科學大學聯盟」。儘管相關院校和學生人數有所增加，但數據顯示，本港創科及相關產業從業員佔總就業人數僅為1.6%。這反映出人才與產業未能精準對接的痛點，因此當局必須制定清晰的發展路線圖和具體時間表，促進人才與產業一體化發展。

倡借鑑國內外課程 提升職專社會地位

吳永嘉表示，為提升職專教育的社會地位，香港應積極借鑑外地經驗，如德國的「雙軌制」教育、英國的「T-level」課程等，而國務院於2019年印發《國家職業教育改革實施方案》，首句即強調職業教育與普通教育是兩種不同教育類型，具有同等重要地位。他認為香港應參考上述做法，由政府主導推廣，理順職專教育的規劃與管理，從根本上扭轉傳統觀念，提升職專的社會地位。

勞工界李廣宇提出修正案，期望加強職專教育與創科等產業相銜接，以提升職專人才的就業潛力、晉升力及跨境流動能力，並用好「內聯外通」優勢，培育國際化和具跨境實務經驗的職專人才。民建聯張培剛亦提出修正案，強調全球科技變革與產業轉型正加速推進，而香港正處於經濟轉型升級的關鍵節點，促請特區政府推動適時調整職專教育的課程內容，以更緊扣香港新型工業化的需求，並構建「先聘用、後培訓」的人才培訓階梯，藉此改變社會對職專教育的傳統觀念，提升職專教育對香港新型工業化發展的推動作用。

選委界伍煥杰促請特區政府公布職專教育與創科人才培育的5年發展目標、具體時間表及量化指標，包括學生參與人數、跨境實習比例及產學研合作成果，以及優化職專學歷的國際認證與銜接機制，並推動本港與粵港澳大灣區及「一帶一路」沿線國家的專業資格互認，以加強本港創科和職專人才的國際競爭力。

范駿華指出，職業專才教育是香港發展新質生產力的核心力量，與經濟社會發展緊密相連。

孫東：深化三大園區佈局 實現「以產聚才」良性循環

創新科技及工業局局長孫東指出，經過過去幾年的努力，香港的創科生態日益蓬勃。創科業界的就業人數由2014年的約3.5萬人增加接近7成至2024年約5.9萬人。2025年香港有超過5,200間初創企業，比10年前增加超過4倍；更從2014年完全無獨角獸企業，到目前已見證約20間獨角獸企業誕生。另外，按照最新的國際標準和更新後的統計框架，推算2024年香港「製造及新型工業產業」佔本地生產總值的3.8%，反映新型工業化政策正有效地推動香港經濟多元化及提升競爭力。

孫東表示，政府各政策局將在此基礎上持續深化、加速推進。在創科發展格局方面，創科及工業局會在鞏固提升香港高校科研水平的基礎之上，繼續高水平建設三大創科園區、五大研發機構的發展格局，促進上、中、下游協同發展。三大創科園區是指位於香港南邊的數碼港、中部的香港科學園，以及位於北部的港深創新及科技園（河套香港園區）和現正加速開發的新田科技城。北中南的格局將為香港構建完整的生態圈，形成人才與產業互相促進的良性循環，充分發揮以產聚才的作用。

除三大園區，政府亦全力推進五大研發機構的發展。在原有的香港生產力促進局及香港應用科技研究院的基礎上，當局新成立了香港微電子研發院和香港人工智能研發院，並正籌備成立生命健康研發院。相關研發機構將圍繞國家戰略需求以及香港具備優勢的產業，致力吸引全球創科領軍人才與科研團隊來港，期望在未來實現更多原創性及引領性的成果與重大突破。

新界北譚鎮國表示支持議案。他指出本港正經歷產業轉型，2030年創科界人力需求將逾10萬人。他認為北都大學城是推動教學創新的平台，應吸納德國的經驗，院校、科研機構、產業網絡深度連接，學生透過共同研發，將基礎研究轉化為實際應用，真正做到「入學」即「入行」。他續指，都會大學及東華學院等有意進駐，直接對接市場需求，有助培育具競爭力的專才並打響「留學香港」品牌。

他強調優化現有培育管道同樣重要，指職業訓練局（職訓局）正轉向培養綠色能源及人工智能等高端人才。職訓局透過25個行業委員會緊貼市場並動態調整課程，是人才與時並進的關鍵。他期望政府完善職專體系，為創科發展貢獻長遠動能。

范駿華建議職專課程應緊貼產業需求

范駿華指出，職業專才教育是香港發展新質生產力的核心力量，與經濟社會發展緊密相連。惟本港「唯有讀書高」觀念根深蒂固，不少人僅視大學學位為就業敲門磚，導致職業訓練局（VTC）收生人數持續下跌。他強調學術與職專教育並無高低之分，必須透過優化升學階梯與深化產教對接來扭轉現狀。

范駿華建議職專課程應緊貼產業需求，參考內地及海外經驗推行「邊學邊聘用」模式，並將職業啟蒙前置到初中階段。同時，他倡議政府放寬「職專畢業生留港計劃」（VSPSS）及「Vplus專才進修資助計劃」門檻，將資助由公營機構延伸至歷史悠久的自資職專院校，構建覆蓋全港勞動人口的培訓鏈。

范駿華更建議利用本港背靠大灣區的優勢，加快兩地職專資歷互認，鼓勵人才到大灣區就業創業，並提升本地文憑的國際含金量。此舉能為職專人才提供更多元、穩定的發展平台，長遠助社會破除成見，讓職專教育成為青年的康莊大道。

記者：李健威