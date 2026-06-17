夏寶龍訪港︱香港總商會對夏寶龍來港調研感鼓舞 將以此為契機與政府合作推動北都發展

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（17日）在港進行第二日考察調研行程。香港總商會主席金澤培表示，中央港澳辦及國務院港澳辦主任夏寶龍於北部都會區進行考察調研，先後走訪洪水橋／厦村、元朗微電子產業園、古洞北及河套香港園區等地，了解該區的總體規劃。總商會對中央政府高度重視並堅定支持北部都會區發展感到極大鼓舞。中央的支持為北都從藍圖邁向實質營運奠定了堅實基礎。總商會將以此為契機，繼續與政府緊密合作，推動此項重大發展項目，共同把握北都在創科、基建及產業升級上帶來的龐大機遇，並就工商界的觀點和建議作出積極貢獻。

北都將鞏固香港作為領先國際金融與創新樞紐地位

他表示，北部都會區已正式納入國家「十五五」規劃重點，並將同步納入香港首份「五年規劃」。這包括加快部署北部都會區的建設，將其定位為「十五五」期間對接國家發展「新質生產力」的重要戰略平台、引領全球的創新科技高地、以及國際高端人才集聚區。總商會上月在提交予政府考慮的意見書中，提出了多項優先發展領域。總商會相信透過優化規劃、土地整合及融資機制等策略，並建立具競爭力、可持續發展且具前瞻性的生態系統 ，北部都會區將鞏固香港作為領先國際金融與創新樞紐的地位。

「五年規劃」對香港具有劃時代的意義。這不僅是香港首份中長期發展藍圖，更標誌着特區政府從過去的「對接」轉向「主動規劃」。總商會對此感到非常鼓舞，認為這將為工商界提供更清晰、穩定的營商預期。總商會現正積極收集會員及業界的意見，以編製及提交政策倡議書。