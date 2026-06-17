陳曼琪促優化託兒及課後託管服務 精準支援在職家庭 釋放婦女勞動力

選委界陳曼琪今日（17日）於立法會就「幼兒中心及在校課後託管服務計劃」提出口頭質詢，聚焦提升幼兒中心家長津貼成效、延長課後託管及優化北都託兒規劃比率，精準支援在職家庭，獲政府積極回應。陳曼琪指政府加強日間嬰幼兒照顧服務，方向正確，但覆蓋面不足，區域分佈錯配，尤其對0至2歲未入幼稚園的嬰幼兒支援最為薄弱。

陳曼琪倡將「完善託兒服務」納入香港首份五年規劃

陳曼琪接受傳媒訪問時，建議政府採取更前瞻及靈活的思維優化政策，積極考慮將「完善託兒服務」納入本港首份五年規劃的人口發展策略中，釋放婦女勞動力，提高生育意願，緩解人口結構性問題。

就幼兒中心家長津貼，她指政府提供數據指出全港幼兒服務名額約43,000個，但未直接指出當中只有1536個名額屬於獨立幼兒中心服務名額 (即是0至2歲未入讀幼稚園的幼兒)。她說，政府答案指出，2024-26年度約22,400宗獲全額1,000元家長津貼，惟兩歲以下受惠僅11%（約2,464宗）。面對2025年31,100名新生嬰兒，名額嚴重不足。

陳曼琪提供。

促劃一延長在校課後託管至晚上7時

至於在校課後託管，陳曼琪促請劃一延長至晚上7時，甚至8時，以配合雙職家長輪班及加班需要，避免照顧真空。北部都會區規劃方面，她指北都未來容納250萬人，現行每2.5萬人設100名資助幼兒中心服務名額的比率過低，要求提升名額，優先服務0至2歲嬰幼兒。

陳曼琪建議加快增加0至2歲獨立幼兒中心服務名額，並按2026年人口普查數據重新規劃獨立幼兒中心分佈，將人口老化地區的資源轉移至需求大的商業或住宅區，避免區域錯配。同時將「完善託兒服務」納入首份五年規劃的人口發展策略，打造「敢生、能養、願養」環境，鼓勵生育，釋放婦女勞動力。