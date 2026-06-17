走私動物僅罰5萬議員質疑刑罰過輕 漁護署：現時條例已具備阻嚇力

近年走私動物來港的情況越趨嚴重，內地社交及網購平台出現不少跨境售賣動物的情況，民建聯陳克勤今日（17日）在立法會大會提出口頭質詢，關注政府有否與該等平台緊密合作，加強情報交流，務求快速下架違規內容。署理環境及生態局局長黃淑嫻回應指，漁護署已主動聯絡內地監管當局及主流社交平台。政府正透過加強情報交流、跨部門「放蛇」執法及優化邊境巡查，多管齊下打擊非法走私動物活動。對於有議員質疑走私動物刑罰太輕，當局指現時條例已具備阻嚇力。

近年有內地網站售賣商聲稱可「免檢疫」將貓狗等動物送往香港。黃淑嫻嚴正指出，此行為屬非法走私動物。為打擊該類活動，漁護署自去年起已主動要求內地監管當局及主要社交平台負責人協助。內地當局正積極研究加強對社交平台的監管及執法，而社交平台亦已按漁護署要求，嚴格審視可疑帳號並將違規內容下架。

而漁護署設有專責調查小組恆常監察網上售賣廣告，並會部署「放蛇」（神秘顧客）行動搜集證據，亦與香港海關建立情報交流機制。

黃淑嫻表示，漁護署定期巡查及突擊檢查持牌動物售賣和繁育處所，如有證據顯示違規，漁護署會提出檢控。在2022年，漁護署共接獲377宗涉及非法動物售賣及繁育的投訴，調查後確立個案103宗，成功檢控個案為65宗，包括39宗無牌售賣、26宗違反牌照規定。截至2023年5月底，政府已成功偵破11宗非法進口貓狗案件，共涉及21隻貓狗，目前執法部門正進行調查及搜證。

邊境口岸加強抽查 沙頭角中英街重置後24小時駐守

陳克勤指出，現時網上充斥「專車直送、一站代辦」等走私寵物廣告，深圳前海送狗到港僅收費1,800港元，並關注深圳灣及沙頭角中英街等口岸的非法走私情況，詢問政府有否特殊工作重點抽查。

黃淑嫻回應指，海關一向應用風險管理原則，在沙頭角中英街檢查站對進出人士及貨物進行檢查。該檢查站在2024年12月完成重置後，已有海關人員24小時駐守，警方亦派員長駐以確保出入人士持有有效禁區通行證。海關與漁護署在該處頻繁展開聯合打擊行動，在2022年，展開37次打擊走私動物聯合行動；截至2023年5月，展開25次聯合行動。她強調由2023年至今，未再發現懷疑非法進出口動物行為。

黃淑嫻續指，海關、漁護署及警務處在落馬洲支線和深圳灣管制站亦緊密合作，並與內地海關開展「衝浪行動」等聯合情報交流，有效打擊陸路邊境的走私活動。漁護署檢疫偵緝犬隊每日亦會到機場、空運中心及各進出口管制站進行偵緝。

議員質疑走私刑罰過輕 局方稱現行法例具阻嚇力

選委界陳凱欣質疑，本地無牌售賣動物最高可罰款10萬港元，針對走私源頭的非法進口動物罪行（《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》第139A章），最高刑罰僅為罰款5萬港元及監禁一年。她促請政府提高最高刑罰，與《防止殘酷對待動物條例》，最高罰款10萬港元及監禁3年看齊。

黃淑嫻回應表示，根據現行《狂犬病條例》及《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》，無牌輸入動物最高可判罰款5萬港元及監禁一年，漁護署認為現時條例已具備阻嚇力。法庭最終判罰會考慮每宗案情後作出決定，雖過往違反相關條例的最高判罰為1萬5千港元，但由於非法進口會帶來公共衛生風險，署方在檢控時會向法庭強調有關罪行的嚴重性，政府亦會繼續留意情況並檢視法例。

至於殘酷對待動物，黃淑嫻指出，在過去3年，漁護署已成功提出6宗涉及走私動物過程中殘酷對待動物的檢控。