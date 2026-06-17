北都︱議員倡各園區設協作機制 政府：洪水橋及河套園區發揮上中下游協同效應

北部都會區發展涉及不同產業園區公司，多個政策局亦會參與北都建設工作，有立法會議員關注當中協作機制運作是否暢順。發展局局長甯漢豪表示，成立產業園公司以發展及營運北部都會區產業用地，有助更好地整合市場力量，並應用公私營合作模式，加快產業發展，而各產業園均有自身定位，集中發揮互補優勢，共同建立多元及具活力的產業集群。

甯漢豪：洪水橋產業園及河套香港園發揮協同效應

甯漢豪續稱，洪水橋產業園的目標是利用該區完善的交通網絡及毗鄰深圳前海的地理優勢，推動高增值及智慧生產產業，例如製藥、食品加工及先進建築等，產業範疇可相當多元。河套香港園區定位為世界級創科樞紐，集中於研發、成果轉化及試驗生產等上游及中游環節。新田科技城則作為河套香港園的自然延伸，提供原型設計、試驗生產及量產空間，以支持研發成果商品化。兩者形成上游、中游及下游的協同效應，建立完整的創科生態系統。

北都專班已召開8次會議加強溝通及合作

她亦指由行政長官擔任主席的北部都會區發展委員會成員包括相關局長、常任秘書長及行政長官政策組組長等，確保高層監督及政策協調，至今委員會已召開3次會議，就北部都會區專門立法及大學城發展計劃等多項重大政策提供策略指引，並監督3個工作小組的工作，包括由政務司司長主持的「大學城規劃及建設工作小組」、由財政司司長主持的「制定發展及營運模式工作小組」，以及由財政司副司長主持的「規劃及發展工作小組」。

她提到「北部都會區發展策略合作專班」於2023年2月在粵港及港深合作機制下成立，由深圳市人民政府副市長及香港特區政府副財政司司長共同領導，並有兩地相關主要官員參與。至今專班已召開8次會議，加強港深兩地在北部都會區相關事宜上的溝通及合作，涵蓋規劃銜接、產業合作、跨境交通基建、環境保護及創科合作等範疇。

記者：郭詠欣