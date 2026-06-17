議員關注工廈消防改善進度  保安局：遵辦率達九成 無迫切需要引入代辦工程

立法會新界東南議員方國珊今日（17日）在立法會大會提出口頭質詢，關注工廈因業權分散和協調困難，而導致消防改善工程進度緩慢的問題。保安局局長鄧炳強指出，消防處已建立一站式支援網絡協助舊式樓宇業主提升消防安全。截至2026年5月底，工業大廈消防安全指示遵辦率已達91%，故無迫切需要引入代辦工程。此外，當局於2025年底推行的「物聯網火警偵測系統」先導計劃成效理想，已獲接納為六層或以下舊式綜合及住用樓宇的消防安全替代方案。

已擴展一站式支援網絡

鄧炳強指出，為協助舊式樓宇的業主及佔用人遵辦提升防火保障的法定要求，消防處已建立一站式支援網絡。消防處在2023年10月於九龍區成立首間樓宇改善支援中心，並於2025年6月在港島及新界區各增設一間，提供一站式的支援及諮詢服務。

支援中心提供由發出指示起至改善工程竣工並完全符合法例規定為止的全程支援。業主若需要財政支援，支援中心可協助申請屋宇署的「樓宇安全貸款計劃」以推展所需的消防安全改善工程。

無迫切需要為工業建築物引入代辦工程

至於代辦工程方面，鄧炳強表示，與部分舊式綜合用途及住宅樓宇業主因缺乏籌組能力而難以遵從指示的情況不同，工業建築物多數以商業模式運作，業主亦多為註冊公司或商業投資者。其日常運作本身已需要處理合約、財務及工程管理，組織能力普遍高於住宅樓宇的業主。自2020年推行條例以來，目標工業建築物的消防安全改善工程普遍取得良好進展。截至2026年5月底，在消防處向目標工業建築物個別單位發出的指示中，已有91%完成遵辦。因此政府認為，現時並無迫切需要為目標工業建築物引入代辦工程。

鄧炳強續指，若無合理辯解而未遵從指示，執法當局可向裁判官申請「符合消防安全令」，強制在指定期限內完成工程。若期滿後仍未遵從，可進一步申請「禁止令」，禁止使用該建築物或其部分空間。

另一方面，若消防處發現工業建築物存在即時火警危險，可發出「消除火警危險通知書」，規定在指定限期內消除火警危險。若未獲遵辦，當局可直接採取行動消除相關火警危險並追討開支，或向裁判官申請「火警危險令」強制消除危險，甚至進一步申請「禁止令」。他強調，政府將繼續密切留意條例的執法情況，以多管齊下的方式鼓勵業主盡快遵從相關要求。

「物聯網火警偵測系統」表現穩定運作良好

鄧炳強表示，消防處在2025年年底推行「物聯網火警偵測系統」先導計劃，在全港十幢選定的六層或以下舊式綜合用途樓宇安裝該系統以評估其可行性與成效，並免除相關樓宇裝設消防喉轆、消防水缸及水泵等消防裝置，協助業主以更便捷的方式遵從指示。試行期間，該系統表現穩定、運作良好，且未錄得任何誤報。由於成效理想並符合預期，消防處已接納以該系統及手提滅火筒，作為《消防安全（建築物）條例》所規管的六層或以下綜合用途及住用樓宇，裝設消防喉轆系統和手控火警警報系統的替代方案。

鄧炳強更指，消防處正探討將該系統延伸至受《消防安全（建築物）條例》規管的七層或以上綜合用途及住用樓宇的技術可行性。至於目標工業建築物，由於其火警風險較高，且消防要求亦與綜合用途及住用樓宇不同，如整幢建築物須裝設自動灑水系統等，故現時未能以物聯網火警偵測系統作為替代方案。消防處亦鼓勵工業建築物及其他合適建築物自願安裝相關系統。

方國珊關注工廈未安裝消防花灑系統數目

方國珊指出，當局曾表示業主需要6至8年才能完全遵辦消防安全指示，過程中亦容易出現協調困難。另外，她亦詢問目前全港共有多少幢相關工廈尚未安裝消防花灑系統，當局有何措施協助業主加快工程。

鄧炳強回應指出，目前全港約1,200多幢目標建築物中，約有440幢完全沒有或僅局部安裝消防花灑系統，在新法例的要求下，這些大廈均須進行加裝花灑系統的工程。

鄧炳強解釋，相關合規工程平均需時6至8年，特別是公用部分的工程，面對不少限制。大廈需要透過業主立案法團進行招標、聘請顧問、設計圖則，並經歷審批至施工等一系列繁複程序，所需時間確實較長。在進行花灑工程時，必須配合進入個別不同的使用者單位內施工，屆時相關單位需要暫停運作，因此在時間安排上需時更長。

不過，鄧炳強補充，若大廈屬於單一業主或由單一使用者使用，統籌過程則會顯著加快，部分個案最快可於一至兩年內完成。單一業主大廈最快兩年內完成。

82幢至今從未進行巡查

自由黨李鎮強指出，早前審計署報告顯示，在345幢完全沒有或僅局部安裝花灑系統的高危工廈中，即使相關法例已生效多年，仍有24%（即82幢）至今從未進行巡查。他續指，屋宇署與消防處目前每年僅巡查約60幢高危目標建築物，質疑當局有否統計何時才能完成全港所有目標工廈的巡查工作。

鄧炳強：發消防安全指示不代表大廈現時不安全

鄧炳強回應時首先澄清，當局向大部分大廈發出了消防安全指示要求提升水平，但並不代表大廈現時不安全。他重申，若當局發現大廈存在即時危險，會隨即發出「即時消除危險通知書」以作改善。

鄧炳強表示，全港大約有440幢工廈並未設有相關的花灑系統。當局在評估市場能力及政府工作情況後，制訂了目前每年巡查約60幢工業大廈的工作模式，形容是務實的做法。截至目前為止，當局已完成巡查321幢目標建築物，並向其中的299幢大廈發出了消防安全指示。他預計，要完成全港所有此類目標樓宇的巡查工作，可能需要十多年的時間。

記者：李健威

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