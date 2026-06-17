香港五年規劃︱政制局：規劃出台後可因時制宜微調步伐 林正財倡配合《施政報告》化為具體KPI

政府展開為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢。諮詢文件分為6個部分，涵蓋經濟、創科、民生、碳中和及氣候變化等未來五年的發展及規劃等。行政會議成員林正財認為，五年規劃確立了清晰的長期願景及目標性指標，而每年的《施政報告》則可視為落實該規劃的「進度表」或具體KPI（關鍵績效指標）。政制及內地事務局局長謝小華則指，規劃是方向性的文件，但亦歡迎市民提較具體的意見，而規劃亦不是鐵板一塊，出台後因應時局，推展的步伐亦可作一定微調。

林正財今（17日）在電台節目表示，在民生方面，社會高齡化是香港面臨的重大挑戰，本港未來將迎來高齡化最高峰時期，預計每3人中便有一位長者，並可能出現多達50萬名認知障礙症患者。他強調，單靠增建老人院舍或改善單一服務並不足夠，且在維持政府財政穩健的可持續發展前提下，傳統大規模建院舍的模式在財政上亦難以負擔。

應對人口老化危機 施政報告將成「進度表」

林正財提倡社會各界需具備創新思維，全面建設長者友善及認知障礙友善的社區與屋邨。透過物業管理、科技應用及社會服務的配合，能讓長者及認知障礙患者在自己居住的屋苑內安全活動、購物及到公園散步等，實現真正的居家安老，從而減輕照顧者壓力及防範家庭慘劇。單是一個項目，就有很多執行的細節要處理，因此需要有五年的規劃。

他認為，五年規劃確立了清晰的長期願景及目標性指標，如五年內全港屋邨達到認知障礙友善，而每年的《施政報告》則可視為落實該規劃的進度表或具體KPI（關鍵績效指標），按部就班推行，未來如何將施政報告和五年規劃好好結合，是接下來的挑戰，亦是解決一些結構性問題的契機，確保政府在處理深層次結構性問題時不會失焦。

吳傑莊：期望五年規劃 打造「政產學研投」聯動生態圈

在同一節目上，立法會議員吳傑莊對諮詢文件提出加快國際創新科技中心建設、打造國際高端人才集聚高地，以及推進傳統優勢產業與新型工業融合發展表示支持，並指業界對首份五年規劃反應積極。

吳傑莊期望透過五年規劃，打造「政產學研投」緊密聯動的創科生態圈。他認為，人才與龍頭企業是兩大核心，香港須雙管齊下：一方面吸引世界級龍頭科技企業落戶，另一方面培育本地獨角獸企業，助其成長為行業領袖。同時，必須完善「精準育才、引才、留才」策略，並以北部都會區及大學城為引擎，結合上中下游產業，形成完整生態。

他表示，大型企業落戶香港需要龐大的發展空間，北部都會區能補足市區土地不足，滿足大型企業發展需求，這也是國務院港澳辦主任夏寶龍到港後隨即視察的原因。人才去留亦取決於生活配套，如居住空間和國際學校等；而大灣區融合則可為中下游生產提供更多空間，讓人才有更大發揮機會。

建議增加每年獎學金名額吸引人才

人才布局方面，吳傑莊指現時吸引的人才以華人為主，但香港有條件拓展至其他國際領域。他建議從大學階段入手，透過獎學金吸引國際學生來港，並推動商界參與，將每年獎學金名額由150個增至200至300個，相信這批在港受訓的學生將成為未來創科主力。

他期望未來的北都大學城不僅提供更大的發展空間，更能將實驗室與業界深度結合。透過在實驗室旁設立創科孵化基地，讓優秀企業進駐並為初創科技平台「賦能」，從而將科研成果直接轉化為產業，構建一個充滿活力且匯聚全球年輕人才的創科生態圈。

對於五年規劃是否設立KPI，吳傑莊認為市場變化迅速，未必需要定立過於硬性的指標，但適宜加入指導性指標，以保持靈活性並引導發展方向。

政制局：歡迎提具體措施建議 規劃定稿後步伐仍可調整

謝小華則在商台節目被問及，規劃內容都是方向性、策略性為主，如市民希望提出一些貼身的意見，例如「想易啲買樓」、「起多啲公屋」等是否可以。她回應指規劃內容固然是方向性，但絕對歡迎市民提出具體的措施建議，因為這也有助政府思考「如何推展到這個方向」。

被問及五年規劃正式發布後能否因應時局變化作更改，謝小華指規劃只是提供一個大方向藍圖，當然可因時制宜，在資源優次上作調整，例如「有個別項目，突然之間經濟環境唔好，係咪仲要推呢？有啲步伐係可以微調。」

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