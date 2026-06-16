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夏寶龍訪港︱陳國基：深感中央重視和責任重大 陳茂波：加快北都工作進程信心

政情
更新時間：20:30 2026-06-16 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-16 HKT

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（16日）抵港，展開兩日的考察，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設進行調研。在行政長官李家超率領下，多名特區政府官員陪同考察。政務司司長陳國基表示，在陪同夏寶龍考察過程中，「深切感受到中央對香港提升治理效能、加快經濟社會發展，更好融入和服務國家大局充滿期待，以及特區政府在制定首份五年規劃及加快北都建設上責任重大。」

財政司司長陳茂波亦指，夏寶龍對北都十分關心，對香港編制首個五年計劃、推動科技、教育、人才一體化發展，加速產業升級和經濟轉型高度重視，並十分支持。夏寶龍的考察和指導，進一步堅定特區政府繼續推動改革和創新、加快北都工作進程的信心和決心。

香港五年規劃是信任也是必須做好的任務

陳國基在社交平台撰文指，雖然今日天氣不穩，但夏寶龍的考察行程緊密、馬不停蹄，交流深入細緻、重點突出，他對香港發展的高度重視、提點引領讓自己和政府同仁深受鼓舞和啟發。

陳國基表示，中央將對接國家「十五五」規劃，以及香港首份五年規劃的任務交給特區政府，「是一份信任，也是一份必須做好的任務」。他指，「十五五」規劃為香港提供龐大機遇，只要對接好國家規劃，香港便可在融入和服務兩方面有更大作為。另外，北部都會區的規劃建設已寫入國家「十五五」規劃，可見北都未來是香港中長期發展的重要引擎，更要定位為整個粵港澳大灣區建設的重要平台，加強與深圳和大灣區內地城市的規劃對接、發展聯動和資源共享，把北都的「戲台」搭得更大，「戲碼」更加精彩。

香港首份五年規劃公眾諮詢昨日（15日）已正式展開，陳國基形容這是凝聚社會共識、匯集各界智慧的重要行動，呼籲各行各業翹楚和市民踴躍表達願景、經驗及建議，共同為建設更加繁榮美好的香港。

夏寶龍支持科技教育人才一體化

陳茂波在社交平台表示，夏寶龍對香港編制首個五年計劃、推動科技教育人才一體化表示支持，政府將把握國家「十五五」規劃機遇，以「人工智能＋」和「金融＋」策略，加速北都建設並為香港經濟轉型增添動力。夏寶龍對北都發展表示十分關心，並高度重視及支持香港編制首個五年計劃、推動科技、教育、人才一體化發展，以加速產業升級與經濟轉型。特區政府表示，夏寶龍的考察和指導，進一步堅定了政府繼續推動改革創新、加快北都工作進程的信心與決心。

他又指，過去幾年，在特區政府與社會各界共同努力下，北都建設已取得階段性成果，包括大學城規劃、河套園區企業進駐、數據園區建設、先進製造投產，以及各類基礎設施和配套加速到位。北都的宏大藍圖正逐步轉化為具效益的實際成果，政府將繼續全力加快推進相關工作。

他強調，面對未來將會鎖定方向、清晰目標、接續奮鬥。特區政府將以時不我待的迫切感，繼續推動北都發展計劃的落實，為香港下一波經濟增長開拓新曲線，為市民提供更廣闊的優質就業與生活空間，並積極貢獻國家發展大局。

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