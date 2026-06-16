夏寶龍考察港深創科園及微電子中心 肯定香港創科發展 孫東：為北都注入「強心針」

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今早（16日）抵港，展開考察調研兩日，他今日先後到訪北部都會區3個創科設施，包括位於河套的港深創科園、元朗微電子研發院及沙嶺國際數據中心。創新科技及工業局局長孫東午後見記者時表示，向夏寶龍講解了3個創科項目的園區建設、規劃進度等工作。他又指夏寶龍參觀了一些已進駐園區的企業，並與他們交流。

利用寶貴窗口加快香港建設

孫東表示，夏寶龍充分肯定特區政府全速推推進河套香港園區的建設以及其他兩個項目的工作，並在短時間內取得初步成果，「讓我們深切明白到一定要對接國家發展戰略，必須以只爭朝夕的精神跑出香港新的加速。」他指夏寶龍強調未來五年須把握「十五五」規劃帶來的機遇，利用寶貴的窗口加快香港建設。

他又指，河套香港園區首三座大樓已於去年12月啟用，餘下五座大樓建設進度良好，其中一座已完工、出租率達75%，其餘四座將於今年底落成。他形容夏寶龍今日的考察對未來在北都推動國際創科發展是注入了「強心針」，接下來會帶領創科局全體同事全力推動北都三個創科園區的建設，為國家建設高水平科技自立自強貢獻香港力量。

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消息：夏寶龍周二來港考察兩天 學者指中央關注香港「五年規劃」編製