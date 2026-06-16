Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公務員拉Curve︱陳祖光憂摧毀紀律部隊團隊信任 楊何：新制度讓同事正視弱點

政情
更新時間：18:16 2026-06-16 HKT
發佈時間：18:16 2026-06-16 HKT

公務員事務局將於10月推出「公務員評核制度優化計劃（第一期）」，引入「指導性分布機制」（拉Curve）。公務員事務局局長楊何蓓茵今午（16日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會時指，會在參與的職系完成兩個評核周期後、即2年後進行檢討，以決定未來路向。

陳祖光：硬性設定變相承認團隊無可能全是精英

曾任警察的選委界議員陳祖光表示，指導性常態分布的理念本質上會對團隊凝聚力帶來衝擊，難以做到上下一心。他指，制度硬性設定一定有人被評為卓越，也一定有人被評為表現欠佳，變相承認團隊不可能全部都是精英。這種強制排隊的內部競爭，容易摧毀團隊協作。

陳祖光指，警隊及紀律部隊強調生死與共、上下一心，前線行動的成功依賴隊員毫無保留的信任。若硬要在一個同樣拼命的隊伍中，分出表現最好的5%和最差的5%，只會瓦解團隊士氣及信任。他強調，警隊及紀律部隊之所以有戰鬥力，因為隊員兩肋插刀、互相信任，而非互相踐踏、人人自危，促請當局正視民官系統與紀律部隊在本質上的差異，並在最後調整後，才將新制度落實到紀律部隊。

楊何蓓茵指，公務員優化計劃並非讓同一職系的同事互相踐踏，而是希望有更公正的評核。她表示，外界評論有時會用一些較差的形容詞，指公務員欠缺某些能力，但實際未必如此，可能只是相關公務員未被安排在最合適的崗位。新制度的目的是積極找出這些同事，讓他們正視自己的弱點，做好工作。

關注小型部門難達標  局方：非要求「交人頭」

民建聯何俊賢關注，一些只有4至5人的小型部門，較難要求其必須有人被評為不合格。他指，這些部門可能由4人承擔7人的工作量，亦難以要求他們完全零出錯，當局或需在容錯率上設定標準。

楊何蓓茵強調，新機制不是要求部門「交人頭」，亦非俗稱的「拉Curve」。當局可以容許部門內很多人表現良好並超出上限，亦可以沒有人表現差至觸及下限，只是需要提供理據解說。她明白小型部門的情況，故50人或以下的職系，不一定需要4、5、6級跟從指引，但1、2級必須區分出來。她解釋，人手少的部門，可供晉升的職位也較少，因此更有需要識別出表現更佳的人員。

記者：郭詠欣

相關新聞：

公務員加薪拉Curve｜楊何蓓茵澄清是否達頂薪點不影響評核 如表現持續不達標或逼令退休

公務員加薪拉Curve ︱李家超：建優秀團隊要有賞罰分明制度

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
10小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
8小時前
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
4小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
4小時前
港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎
港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎
影視圈
6小時前