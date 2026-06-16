公務員拉Curve︱陳祖光憂摧毀紀律部隊團隊信任 楊何：新制度讓同事正視弱點

公務員事務局將於10月推出「公務員評核制度優化計劃（第一期）」，引入「指導性分布機制」（拉Curve）。公務員事務局局長楊何蓓茵今午（16日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會時指，會在參與的職系完成兩個評核周期後、即2年後進行檢討，以決定未來路向。

陳祖光：硬性設定變相承認團隊無可能全是精英

曾任警察的選委界議員陳祖光表示，指導性常態分布的理念本質上會對團隊凝聚力帶來衝擊，難以做到上下一心。他指，制度硬性設定一定有人被評為卓越，也一定有人被評為表現欠佳，變相承認團隊不可能全部都是精英。這種強制排隊的內部競爭，容易摧毀團隊協作。

陳祖光指，警隊及紀律部隊強調生死與共、上下一心，前線行動的成功依賴隊員毫無保留的信任。若硬要在一個同樣拼命的隊伍中，分出表現最好的5%和最差的5%，只會瓦解團隊士氣及信任。他強調，警隊及紀律部隊之所以有戰鬥力，因為隊員兩肋插刀、互相信任，而非互相踐踏、人人自危，促請當局正視民官系統與紀律部隊在本質上的差異，並在最後調整後，才將新制度落實到紀律部隊。

楊何蓓茵指，公務員優化計劃並非讓同一職系的同事互相踐踏，而是希望有更公正的評核。她表示，外界評論有時會用一些較差的形容詞，指公務員欠缺某些能力，但實際未必如此，可能只是相關公務員未被安排在最合適的崗位。新制度的目的是積極找出這些同事，讓他們正視自己的弱點，做好工作。

關注小型部門難達標 局方：非要求「交人頭」

民建聯何俊賢關注，一些只有4至5人的小型部門，較難要求其必須有人被評為不合格。他指，這些部門可能由4人承擔7人的工作量，亦難以要求他們完全零出錯，當局或需在容錯率上設定標準。

楊何蓓茵強調，新機制不是要求部門「交人頭」，亦非俗稱的「拉Curve」。當局可以容許部門內很多人表現良好並超出上限，亦可以沒有人表現差至觸及下限，只是需要提供理據解說。她明白小型部門的情況，故50人或以下的職系，不一定需要4、5、6級跟從指引，但1、2級必須區分出來。她解釋，人手少的部門，可供晉升的職位也較少，因此更有需要識別出表現更佳的人員。

記者：郭詠欣

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