公務員劃一加薪2%︱議員質疑不跟隨薪酬趨勢調查 局方：經濟復甦不平均需審慎理財

行政長官會同行政會議今早（16日）決定，2026至2027年度劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員薪酬2%，生效日期追溯至4月1日。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今午（16日）召開會議討論，公務員事務局局長楊何蓓茵重申，公務員團隊是特區政府的骨幹，各級公務員正面對日益增加的工作量及挑戰，政府肯定公務員為推展各項新猷及重大措施的努力。適度的薪酬調整能體現政府對公務員工作的認可，亦能保持他們在通脹環境下的購買力，並讓他們分享經濟成果。

議員憂流失高層人才 楊何：私人市場無同類機會

勞聯林振昇表示，自2020年起，政府多次加薪不跟隨薪酬趨勢調查結果。舉例今次中層指標為2.64%，為何不劃一加2.64%，形容做法會令公務員更易接受，且對公眾來說相對合理，關注這項調查長遠繼續做下去的意義何在，擔心將來調查結果會被邊緣化。他亦擔心高層加幅永遠不跟隨調查結果，會否對挽留高級公務員造成影響。

楊何蓓茵解釋，2020年後香港面臨很大挑戰，疫情後需時恢復，現時勢頭看似良好，但復甦步伐不平均，部分行業需要轉型，因此在經濟層面需要審慎處理，「要看有多穩陣」。今年面對國際地緣政治問題，民生亦受影響，令當局必須審慎考慮整體數字，因此得出劃一加薪2%的決定。

她表示，明白跟隨中層調查結果加2.64%是很容易，但不能只看單一數字，需要考慮所有因素才得出現時結果。至於高層，她指無論是專業職系或一般政務職系，薪酬回報是考慮因素之一，但在政府內的發展空間、專業滿足感等，特別是高層的工作在私人市場並無同類機會，仍具吸引力。她相信不會每年情況都一樣，寄望將來經濟好轉，可收窄與私人機構的差距。

選委界卜國明表示，香港今年經濟勢頭良好，當局說擔心未來不明朗因素，但這些因素可正可負，形容「要擔心永遠都可以」。公務員在部門削減資源下仍努力提速、提效、提質、提量工作，他們應得到回報，質疑為何不能給予中層調查結果的2.64%加幅。

楊何蓓茵回應稱，很多人認為2.64%與2%之間只差20億元，微不足道，但當局在當下始終需要「劃一條線」，很難說劃在哪個位置才算合適，重申需審視當前形勢，審慎處理財政。

記者：郭詠欣