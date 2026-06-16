律政司提7項建議優化調解規管框架 林定國：草案下半年交立法會審議

律政司今日（16日）宣布，轄下調解監管制度工作小組完成檢視香港調解規管框架，並提出七項建議措施，以完善相關規管制度，提升香港調解服務的專業水平和競爭力。律政司司長林定國表示，完善調解制度，正是法律服務回應諮詢三大策略方向的具體工作之一：讓市民和企業使用更廣泛使用更專業的方式處理爭議，讓香港的國際爭議解決服務更能對接本地和國際市場需要。律政司會就修訂條例草案擬稿的主要條文展開諮詢，計劃今年下半年將相關草案提交立法會審議。

完成全面檢視敲定七項建議

律政司轄下調解監管制度工作小組於2024年年底完成全面檢視，並在去年完成持份者諮詢後，敲定七項建議措施，包括：

（一）調解在香港繼續作為非持牌活動，執業調解員毋須受強制發牌或認證制度規管。



（二）香港調解資歷評審協會有限公司（香港調評會）應繼續以擔保有限公司形式運作，以履行其作為由業界主導的調解資歷認可及監管機構的角色，並強化和擴大其角色及職能。



（三）透過修訂法例，賦予香港調評會在當事人未能就調解員人選達成共識時的法定委任調解員權力。



（四）香港調評會應完成《香港調解守則》（《調解守則》）的檢視，並在往後全面主導及負責檢視、管理及施行《調解守則》，以提供一致的專業標準。



（五）加強推廣工作以鼓勵當事人採用《調解守則》。



（六）香港調評會應敲定並落實健全的投訴處理及紀律處分框架，以執行《調解守則》，並應採取措施在其網站建立公布紀律裁決結果的資料庫。



（七）香港調評會應作為香港調解業界的代表，積極參與全球關於爭議解決的討論，並促進與世界各地調解機構的合作。

林定國：完善相關規管制度 提升香港調解服務專業水平

林定國在社交平台表示，工作小組完成檢視香港調解規管框架，提出7項建議措施，以完善相關規管制度，推動調解普及化、國際化和專業化，提升香港調解服務的專業水平和競爭力，同時回應行政長官《施政報告》中加強調解專業認證和紀律事宜制度規管的政策措施 。

他指，普及化的關鍵在於市民大眾多用調解。然而，某些情況下，雙方不是不想調解，而是未能就調解員人選達成共識。建議透過立法，也是唯一的立法建議，賦予香港調解資歷評審協會有限公司（香港調評會）權力，在雙方沒有協議，或者未能委任調解員的狀況之下，代雙方委任一名調解員，先展開調解第一步。律政司今天會就修訂條例草案擬稿的主要條文展開諮詢，計劃今年下半年將相關草案提交立法會審議。

國際化最重要是不設任何規範，限制人員在香港做調解，所以我們不設任何發牌制度，歡迎有能力、有興趣的人參與調解工作。因應香港調評會的特別角色，他們亦將肩負與律政司一起推廣香港調解的重要責任。

鞏固香港作為「調解之都」地位

至於專業化，專業水平應該以專業自主為大原則。所以今次的建議，是強化香港調評會在維護專業水平，包括紀律方面的重要角色。為配合這項工作，調評會已經修訂了《香港調解守則》，也準備優化其紀律調查制度。

政策方面，政府自去年2月6日起，已將調解條款納入政府的適用合約作為整體政策。政策生效以來，律政司一直跟進政府各部門的執行情況。根據最新統計數字，在屬於該政策適用範圍內的政府合約已有超過95%按照規定納入調解條款，彰顯政府以身作則，致力推動「調解為先」以解決爭議。

林定國表示，律政司會繼續與香港調評會及業界保持良好溝通，推進落實相關建議措施，鞏固香港作為「調解之都」的地位。

