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議政隨想︱譚鎮國：《五年規劃謀長遠 北都引擎添動能》

政情
更新時間：07:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-17 HKT

特區政府發表首份五年規劃公眾諮詢文件，專設篇章闡述北部都會區發展方向，定位其為拓展發展空間、對接大灣區的核心增長引擎，與國家《十五五規劃綱要》一脈相承。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍本周來港考察調研，亦親赴洪水橋／厦村及古洞北新發展區，了解「產學城區」布局及房屋供應規劃，聽取加快北都建設的舉措匯報，充分體現中央對北都對接國家戰略的高度重視與殷切期許。

夏主任此行考察重點，與諮詢文件方向高度呼應。文件提出加快建設北都，以大學城為重要引擎推動北都成為國際專上教育樞紐；以河套及新田科技城為核心構建創科產業鏈；並結合牛潭尾第三所醫學院，推動醫療創新及生物醫藥產業發展。

特區政府發表首份五年規劃公眾諮詢文件。
特區政府發表首份五年規劃公眾諮詢文件。

上述方向，正是社會共同期盼，也是北都的成功要素。我與新界社團聯會一直推動要以產業帶動北都發展，多次提出須以明確目標和誘因吸引龍頭企業落戶。創科作為重點，須與現代物流及高端專業服務深度聯動，釋放協同效應；大學城應吸引本地及國際知名院校入駐，產業創科緊密扣連，形成產學研生態圈，打造人才高地；生命健康科技結合第三所醫學院及產業，則有望成為香港醫藥成果連通內地與世界的平台。

我期望社會積極為五年規劃發表意見，共同構建香港未來。我亦相信北都有對接國家戰略的清晰方向，必定對產業落地﹑招商引資發揮重要作用，從而創造就業職位及帶動經濟，令北都成為宜居宜業宜遊的地方，令市民早日分享到北都發展的好處。

譚鎮國

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