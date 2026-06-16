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夏寶龍訪港．持續更新︱完成元朗攸壆路簡約公屋考察 何永賢：探訪早期入伙居民 眾人親切聊天

政情
更新時間：09:58 2026-06-16 HKT
發佈時間：09:58 2026-06-16 HKT

中央港澳辦主任夏寶龍今日（16日）起，一連兩日在本港考察調研，主題為香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設。他預料在早上抵港，先前往北都調研。《星島頭條》直擊夏寶龍訪港重點行程。據悉，夏寶龍考察行程，包括河套香港園區、北都大學城、洪水橋新發展區等。

先訪洪水橋/厦村發展區 再考察元朗簡約公屋

夏寶龍今日早上，乘車經由深圳灣口岸抵港。其車隊由電單車和警車開路，中聯辦主任周霽等人陪同。一行人於上午9時許，抵達洪水橋/厦村新發展區展廳。夏寶龍其後於10時許抵達元朗考察「攸壆路簡約公屋」情況，特首李家超及房屋局局長何永賢在場迎接。

夏寶龍夥特首與簡約公屋住戶親切聊天

何永賢見記者時表示，在夏寶龍考察過程中，向他介紹攸壆路及其他簡約公屋項目進度，指年內會有兩萬個單位供應，達到26/27年目標。她亦介紹透過「組裝合成法（MIC）」，利用珠海、江門、惠州等大灣區城市廠房，以預製組件幫助香港房屋問題。

何永賢又透露，特首和夏寶龍也進入其中一個單位探望首戶入住攸壆路項目的一家人，與他們親切聊天，亦留意到他們的居屋環境大大改善。其父親稱不論生活環境，抑或租金負擔都改善很多，更了解到他們已獲分配傳統公屋，何永賢形容是非常體現到簡約公屋作用和意義，向居屋在惡劣環境的朋友提供選擇，使他們在輪候公屋時都能即時改善家庭環境。

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