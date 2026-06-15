香港五年規劃︱李慧琼：夏寶龍來港調研顯中央重視 議員當責無旁貸助政府廣聽民心

政府今日（15日）開始為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢。立法會主席李慧琼表示，適逢中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍明天起一連兩日來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設進行考察調研，「這充分顯示中央對香港編制首個五年規劃的重視和支持。」

立法會5月已呈意見書 議員將落區蒐民情

李慧琼說，正如行政長官指出，香港編制首個五年規劃是歷史性的一步，有重大意義，讓香港可以抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，並更好融入和服務國家發展大局。諮詢文件臚列了六大部分，包括加快北部都會區建設；經濟、金融和貿易；創科和產業發展；民生及社會發展；區域合作發展，以及文體旅協同發展和綠色生活等，並提出多項具體的政策方向及建議，供公眾集思廣益。立法會較早前已「總動員」，就上述六個範疇廣泛聽取和蒐集市民和不同界別的意見，總匯成一份結合議員專業和各界智慧的專題研究及意見匯集報告，於5月下旬提交予行政長官。

她強調，隨著公眾諮詢正式展開，立法會作為香港特區最重要的民意匯集地、議員作為民意代言人，定當責無旁貸，繼續建言獻策，並積極落區落界，在行政主導下協助政府廣聽民心、廣納民情。她代表立法會呼籲社會各界就諮詢文件踴躍發表意見，齊心協力為香港編制好屬於廣大市民的五年規劃。

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