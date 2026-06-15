香港五年規劃︱陳克勤指優化特區政府施政模式 林正財：讓市民知道北都「真係關你事」

政府今日（15日）開始為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢。行會成員、民建聯主席陳克勤向《星島頭條》表示，香港首份五年規劃諮詢文件作為頂層策略性與指導性的文件，對香港長遠發展帶來顯著益處，強調這種規劃模式優化了特區政府的施政模式，將過往偏重年度周期的政策微調和應對式施政，轉向兼具中長期與連續性的系統性政策規劃，有效確保了重大政策在跨周期推進時的延續性，避免資源投放前後割裂。

轉向系統性政策規劃 穩市場預期凝聚共識

陳克勤表示，文件通過多個政策領域的有機整合，為全社會和市場投資者提供了一個清晰且可預期的宏觀施政藍圖，極大地穩定了市場預期，有利於凝聚社會各方的資源與高質量發展共識。此外，清晰的政策結構與範疇也顯著提升了公共討論的質量，它為社會各界提供了一個聚焦的討論平台，引導公共諮詢和社會建言「有的放矢」，將民間智慧引導至最具可行性的軌道上，從而減少無謂的社會內耗並提升公共政策制定的效能。

陳克勤稱，香港主動對接國家「十五五」規劃，絕不代表香港會走向計劃經濟，強調主動對接國家戰略，是在維持香港自由市場資本主義體制不變的前提下，通過優化跨境生產要素流動和區域協同來鞏固自身的獨特優勢，進而增強香港抵禦外部風險、保持長期繁榮穩定的競爭力，本質上是為了讓市場在更好的政策環境中發揮更高的效率。

他又謂，民建聯會主動「落區」去聽市民就第一份五年規劃有什麼想法和看法，至於在立法會的層面，民建聯黨團已有一份該黨對於香港第一個五年規劃的草稿，會在適當的時候收集這些意見交給政府。

解決長期結構問題 提升市民幸福感

另一名行會成員林正財表示，香港過去經常面對「老大難」問題，其中人口老化衍生的勞動力不足尤為突出，過往政府在立法會屢被質疑規劃不足，政策缺乏策略性方向，強調「年年做未必睇到未來5年發生咩事」，故「五年規劃」可與財政預算案相輔相成，有助解決長期結構性問題。

他續指，北部都會區發展是香港未來經濟發展的「火車頭」，「五年規劃」正正可以向市民說明，北都發展並非單純以KPI交代進度，而是真正與市民生活息息相關，從而提升市民的獲得感和幸福感，強調「要讓市民知道未來北都發展真係關你事」。

記者︰黃子龍