高官任命︱前警務處副處長袁旭健出掌食環署 政府：被評為最合適人選 陳慧欣任旅遊專員

《星島日報》政情專欄「大棋盤」今日（15日）率先報道，已退休的警務處前副處長（行動）袁旭健獲委任為食物環境衞生署署長。政府下午宣布多項高層官員任命，其中經公開及內部招聘後，袁旭健將於明日（16日）接替吳文傑出掌食環署。

楊何蓓茵：袁旭健具出色領導才能 繼續推動改革

今次是政府首次就食環署長職位進行公開招聘，獲取錄人士按公務員合約條款受聘，為期3年，月薪近30萬元。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，袁旭健擁有豐富的公共行政及執法經驗，並具備出色的領導及管理才能。深信在他的領導下，食環署將繼續推動改革，秉持創新與卓越的精神，提供公共服務、執行監管工作及應對未來的挑戰。

袁旭健於1986年加入政府，曾出任警隊內多個不同職位。他於2021年8月至2023年8月期間出任警務處副處長（行動），並於2023年11月獲委聘為食物環境衞生署顧問，為期一年。環境及生態局今年2月就食境署長職位進行公開及內部招聘，按既定程序遴選後袁旭健被評選為最合適人選。政府按公務員聘用條款聘任袁旭健為食環署長，於6月16日生效。

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旅遊事務專員懸空近一個月 陳慧欣接任

員工達1.1萬人的食環署，是紀律部隊以外承擔最多執法工作的部門，消息人士指，食環署內部近年一直探討如何優化執法流程、提升公信力，袁旭健於2023年從警隊退休後，曾獲聘為食環署顧問，圍繞改善執法工作提供意見，對食環署運作、可提升的空間已相當熟悉。

此外，現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）陳慧欣，將於6月25日出任旅遊事務專員，接替已升任財庫局常秘的張馮泳萍。《星島》早前報道，AO出身的陳慧欣將出任旅遊事務專員，與現任文體旅局局長羅淑佩再度共事。原來羅淑佩當年任職商經局旅遊事務副專員期間，陳慧欣是旅遊事務助理專員，處理過自由行、水貨客等棘手問題，熟悉行業生態並累積了一定人脈，其後調任運房局首席助理秘書長（運輸）。今次陳慧欣重返旅遊崗位，與羅淑佩在文體旅局「再續前緣」。

現任食物環境衞生署副署長姚繼卓，將於6月29日出任香港特區政府駐北京辦事處（駐京辦）主任，接替退休的鄭偉源。對於鄭偉源退休，楊何蓓茵表示，鄭出任駐京辦主任期間，監督駐京辦以及遼寧和天津兩個聯絡處暢順運作，致力推廣香港在「一國兩制」下的獨特優勢，加強香港與各大省市的合作，為香港融入國家發展大局作出貢獻。

前任粵港澳大灣區發展專員陳潔玲將於今年7月2日出任通訊事務總監，接替退休的梁仲賢。楊何蓓茵稱讚梁仲賢堅定領導部門，以確保香港電訊及廣播業的穩健規管與發展。

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