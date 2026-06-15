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港澳辦主任夏寶龍明起訪港兩天 就對接國家「十五五」及推動北都建設考察調研

政情
更新時間：09:47 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:47 2026-06-15 HKT

政府公布，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於6月16日和17日來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設進行考察調研。

行政長官李家超感謝夏寶龍一直對香港的重視和支持，他熱切期待和熱烈歡迎夏寶龍來港考察調研。特區政府會全力支持和配合，確保一切順利進行。

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消息：夏寶龍周二來港考察兩天 學者指中央關注香港「五年規劃」編製

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