專訪│江旻憓：倡賽馬旅遊吸郵輪會展客 以「盛事週」或「盛事月」覆蓋旅遊淡季

本港近年積極推動「賽馬旅遊」。本身是香港賽馬會顧問的旅遊界立法會議員江旻憓接受《星島》訪問時表示，可將賽馬體驗納入「訪港郵輪及會展旅客」的行程中，同時向海外商務客群推出「盛事+旅遊」套票，吸引旅客在港過夜，鼓勵他們回訪，並重點推介香港的國際賽馬賽事與相關高端社交體驗，並建議考慮舉辦更多富本地特色的賽事，以文化保育和體育盛事為定位，打造「觀賽、文化、美食、休閒」的全方位旅遊體驗。

賽馬運動向來是香港成功落實「一國兩制」的最佳標記

江旻憓以書面回覆記者提問時表示，香港的賽馬活動已有180年歷史，是香港旅遊業中極獨特的文化及體育盛事體驗，強調賽馬運動向來是香港成功落實「一國兩制」的最佳標記，一直為香港的經濟及社會發展作出重要貢獻，其中跑馬地馬場享負盛名的「快活星期三」品牌正蓬勃發展，這項獨特體驗結合世界級賽馬、美酒佳餚及精彩夜生活娛樂，成為香港旅遊特色標誌。她提到，今年6月起開放的沙田彭福公園「小馬大本營」專為學校團體及家庭而設，提供互動馬術體驗，深化大眾對馬文化及馬匹的認識和熱愛，從而進一步推動賽馬運動的長遠發展，打造具有本地特色的高端旅遊名片。



江旻憓以書面回覆記者提問時表示，香港的賽馬活動已有180年歷史，是香港旅遊業中極獨特的文化及體育盛事體驗。

江旻憓建議向海外商務客群推出「盛事+旅遊」套票，吸引旅客在港過夜，鼓勵他們回訪。

江旻憓表示，可將賽馬體驗納入「訪港郵輪及會展旅客」的行程中。

江旻憓表示，可將賽馬體驗納入「訪港郵輪及會展旅客」的行程中。

建議政府推動「票尾經濟」

政府近年亦致力打造「盛事經濟」。江旻憓指，不同的盛事所覆蓋的客群有所不同，體育與文化盛事的參與門檻相對靈活、傳播力強、覆蓋全齡客群，至於會展經濟偏向商務客群，受國際環境、市場需求影響，適合作為長期配套補充。她建議以「盛事週」或「盛事月」覆蓋旅遊淡季或遊客人流量較低的月份，特別是可每年定期、長時間舉辦的體育、藝術類活動，為遊客提供全年可遊覽參與的盛事活動，並藉此發展「盛事主題旅遊路線」，鼓勵旅客留宿，帶動酒店及各項盛事經濟，建議政府推動「票尾經濟」，聯動周邊商舖、餐飲、酒店、交通推出限定優惠、主題套餐，將單一活動客流轉化為區域消費。

江旻憓指，不同的盛事所覆蓋的客群有所不同，體育與文化盛事的參與門檻相對靈活、傳播力強、覆蓋全齡客群。

江旻憓表示，過去半年有幸以立法會議員的身份，與業界前線、不同團體及政府部門密切交流。

江旻憓上任立法會議員快半年。

江旻憓表示，親眼見證香港旅遊業的巨大潛力。

西九龍高鐵站是大灣區乃至全國各地往來香港的重要門戶，江旻憓建議，可於合適的區域內設立自助智能儲物櫃，按小時計費及接受電子支付，方便旅客，並在轉乘、候車區域加裝自動販售機和充電設備與休憩座椅，同時鼓勵24小時便利店、咖啡店於首班/尾班高鐵抵港時段維持開放，以及同步強化多語旅遊諮詢服務，開通連接周邊景點的短途接駁服務，全面提升「一程多站」門戶形象與旅遊便利性。

親眼見證香港旅遊業的巨大潛力

回顧半年的工作，江旻憓表示，過去半年有幸以立法會議員的身份，與業界前線、不同團體及政府部門密切交流，親眼見證香港旅遊業的巨大潛力，也深切感受到每一位持份者為香港作出貢獻的熱誠和努力。她提到，本港即將制訂首份五年規劃，以長遠視角布局旅遊發展，推動行業多元化經營和轉型升級，鼓勵業界積極開拓不同客源市場，並設立明確發展方向與目標，未來旅遊業必須和香港的十大中心地位建設共同發展，帶動旅遊，為遊客打造更多高質素深度旅遊體驗。

記者：黃子龍