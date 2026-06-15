輸入外勞︱擬鬆綁僱傭合約 住宿開支可扣除20%薪資 聘殘疾人士可享較寬鬆人手比例

「補充勞工優化計劃」下，目前僱主須為外勞提供住宿，據悉政府亦理解僱主在運營方面的實際困難，因此會提供一些「甜頭」，於個別技術細節拆牆鬆綁。

現時為外勞提供住宿的相關開支是實報實銷，扣除員工月薪的金額上限為10%，但當局發現每名外勞住宿開支一般介乎每月,1800元至3,000元，容易超越10%的水平，因此往後上限會提升至20%；僱傭合約列明的指定工作地點，可由3個改為5個。上述兩項安排，適用於6月16日起新簽訂的僱傭合約。

政府於去年《施政報告》規定，餐飲業於本地招聘期間，須每周參加一次勞工處舉行的實地招聘會。

另一邊廂，當局期望促進本地殘疾人士就業，因此會提供更多誘因，若僱主聘請領取殘疾人士津貼者，相關的人手比例會獨立計算，以「1比1」為基準，即2名（在第二級機制下為3名）本地員工可「換取」一個外勞名額，而一個本地殘疾員工就可「換取」一個外勞名額。消息人士稱，期望協助一些有工作能力的殘疾人士投入職場，強調該殘疾員工必須屬長期聘請，勞工處會嚴密監察，杜絕濫用。

此外，政府於去年《施政報告》規定，餐飲業於本地招聘期間，須每周參加一次勞工處舉行的實地招聘會。據了解有關安排實施半年，當局發現應徵及聘請比率偏低，作用相對有限，計劃往後改為兩周一次。

記者：林劍