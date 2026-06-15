輸入外勞收緊 消息：設兩層審批人手比例變「3比1」飲食業先推 行政制裁「加辣」

政府2023年推出「補充勞工優化計劃」，開放多個行業輸入外勞，補充勞動力不足，但勞工界不時反映僱主輸入外勞取代本地工人。勞福局今年上半年完成檢討計劃，勞工處今日舉行簡介會，料公布結果。據悉，政府會循不同途徑收緊政策，其中較辣的一招是設立「兩級制」審批，特定行業的本地員工與外勞人手比例，會收緊至「3比1」，暫先由飲食業推行，措施明日起生效。

設兩級制 聘3名本地工才可請1名外勞

現行規定下，輸入外勞的薪資水平不得低於同職位本地薪酬中位數，本地勞工與外勞比例要維持「2:1」，若企業要裁員亦應先遣散外勞；企業聘請外勞前亦要先進行至少4星期的本地招聘，若無合理理由拒聘本地合資格應徵者，會被視作違規。據勞工處數字，截至今年3月已收到逾千宗投訴，完成調查287宗個案。

去年《施政報告》提出收緊外勞政策，包括在餐飲行業中，侍應生及初級廚師本地招聘時間由4星期延長至6星期；原本以企業所有職位為基礎計算的「2:1」本地僱員及外勞比例，改為按「同一職位」比例計算。勞福局早前指正全面檢討政策，包括外勞計劃涵蓋範圍、運作等，確保本地人優先就業的措施等。

據悉，政府計劃設「兩級制」審批。目前制度下，勞工處會對聘請外勞申請進行初步甄別並公開招聘，徵詢勞顧會意見後，再由勞工處處長決定是否批准。消息指，政府將額外增設一個級別，若該行業落到第二級，會用更嚴謹標準處理，例如人手比例會由現時的「2比1」收緊至「3比1」，即聘請3名本地勞工才可請1名外勞；本地招聘時間一律定於6星期；此外計算人手比例的崗位會分得更仔細。以飲食業為例，行業內的崗位會細分為「出品部」（包括廚房內各崗位）、「樓面」兩個主要類別；勞工處會在該類行業中細分不同崗位／職級等，列出詳細名單。

暫適用飲食業 消息：外勞人數多 涉違規情況較嚴重

據悉，第二級暫時只針對飲食業。政府消息人士解釋，飲食業佔整體輸入勞工人數佔逾四成，涉嫌違規情況亦較嚴重，須最優先處理，但強調會持續留意其他行業輸入外勞狀況，若勞工人數持續增多、違規情況嚴重，不排除擴展名單，例如保安行業。

行政制裁單一個案最長「停賽」5年

此外，現行計劃下僱主如有違規情況，勞工處會作行政制裁，包括中止已提交申請、撤銷批核及暫時拒絕處理隨後提交的申請，其中「停賽」期最長為兩年。消息人士指，處方發現有個別僱主行為較惡劣，同時違反多項規定，因此決定日後不會再「同期執行」，不同違規事項可疊加處罰，累計單一個案最長「停賽」期為5年。

記者：林劍