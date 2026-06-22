專訪｜內地打擊非法跨境炒股 陳茂波：短期或有心理影響 長遠助推展合作 對樓市前景審慎樂觀

近期中證監打擊非法跨境投資活動，據報個別本港銀行亦暫停為內地居民開設投資賬戶，引發市場關注。財政司司長陳茂波接受《星島》訪問時表示，內地相關措施主要是規範經非合規渠道流入香港的資金，短期內或有心理影響，但長遠有助推動雙方推展合作，以至日後再放寬內地資金的境外配置亦有好處。對於本港樓市，陳茂波指，內地人對本港物業仍有很大興趣，加上本港經濟、就業市道平穩，對樓市前景審慎樂觀。

內地加強資本管制 短期有心理影響

陳茂波表示，內地相關措施主要規範非經合法渠道入境的資金，而對於經合法渠道來港的資金，內地仍然持鼓勵態度。他指特區政府正與內地商討跨境理財通、互聯互通機制進一步優化措施，包括探討放寬南向通大灣區居民准入資格；擴大可投資的創新產品範圍；進一步擴大資金調撥額度等。

陳茂波：港股集中風險較低 估值吸引

不過陳茂波承認，內地相關措施可能有短暫影響，包括心理層面影響，但長遠而言，將相關資金流動納入合規環境，讓內地監管機構更加有信心，不僅有助雙方未來推動合作，以至進一步放寬內地資金的境外配置亦有好處。

至於兩年集中整治期後，內地相關資金能否留在本港，或由其他券商吸納資金再進行金融買賣，陳茂波預料不合規資金繼續留港機會不高，因內地需要處理。

對於內地收緊資金流出，會否影響內地人在本港樓市的購買力，陳茂波表示，內地買家對本港物業的興趣依然濃厚，特別是來港讀書或工作人士，成為本港樓市購買力之一。他又指，本港整體經濟環境趨向平穩向好、失業率亦平穩，對置業信心較好，因此對本港樓市前景評估依然審慎樂觀。

去年本港新股市場表現亮麗，重奪IPO「世一」，惟市場亦有意見指，恒指表現未能完全反映港股市場壯大，且成份股缺乏人工智能（AI）等熱門投資主題。陳茂波指，本港經濟結構中，AI及晶片相關產業的比例較小，因此在早前的AI熱潮中，升幅自然未如其他市場迅速。然而，當近期AI熱潮降溫時，本港市場亦未有受到太大衝擊；相比台灣及韓國等鄰近市場，本港集中風險相對較低。

SpaceX禁本港及內地投資者認購 陳茂波：不符商業利益

陳茂波又指，本年初股市曾創下近年新高，其後因中東局勢等外圍因素影響而有所回落，認為國際資金流入不同市場屬輪流轉動，目前本港股市的估值依然具吸引力。他強調，發展股票市場最基本是爭取更多優質企業來港上市，除內地企業，特區政府正積極爭取東南亞、中東，甚至礦產資源豐富的中亞地區企業來港上市。政府正研究進一步提升「同股不同權」架構，並優化相關配套，以便未來產業公司更便捷地在港上市。

陳茂波指，內地加強資本管制，短期或有心理影響。

至於美國史上最大型新股SpaceX的IPO不允許本港及內地投資者參與，被問及是否顯示受地緣政治影響，陳茂波同意，惟認為禁止本港投資者參與不符合其商業利益，而非損害香港利益，本港仍有許多其他優秀科技公司的替代投資機會。

為提升市場流動性，陳茂波表示正着手完善金融基礎建設，包括研究壓縮交易後的結算時間；金管局與港交所正合作構建中央平台，容許投資者在買賣證券或債券後，將其存放在該平台內進行跨產品抵押，他預計能大幅提升資金在港的運用效率，增強市場流動性及吸引國際資金。

預告第二季經濟持續強勢

回顧本屆政府上任4年工作，陳茂波指，除2022年受疫情影響外，本港經濟已連續三年保持增長，今年首季增幅達5.9%，預計第二季將持續保持強勢，上半年的經濟增長速度預計將顯著快於去年。另外，香港作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，仍具增長空間，政府正從豐富產品、完善基礎設施及提高流動性三方面推進業務。被問及有否新安排，他透露7月或會有關人民幣跨境投資的新公告。

國際貿易方面，陳茂波指，今年首季本港商品出口貨值按年增幅超過30%，反映香港作為轉口港的靈活性及對AI相關產品的強勁需求。在航空貨運方面，香港連續多年蟬聯全球第一，去年以貨值計錄得17%增長。

記者：李健威

攝影：葉偉豪