香港五年規劃．直播︱兩個月公眾諮詢展開 政制局：為香港未來五年指明方向 讓市民分享發展紅利

政府開始為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢。政制及內地事務局局長謝小華今日（15日）在政府總部會見傳媒。政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民亦會出席。《星島頭條》直擊記者會重點內容。

謝小華表示，諮詢期由今日開始，至8月14日結束，為期2個月。特區政府會以國家十五五規劃為重要指引，推動香港更好融入及服務國家發展大局。規劃會涵蓋經濟、產業、空間規劃、安老福利等民生福祉範疇，為香港未來五年指明方向。她感謝全體立法會議員的支持及努力，以及業界團體分享的意見。諮詢文件會在十八區的民政諮詢中心派發，市民亦可以透過專題網站、電郵等渠道發表意見。

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