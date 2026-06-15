Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港五年規劃．直播︱兩個月公眾諮詢展開 政制局：為香港未來五年指明方向 讓市民分享發展紅利

政情
更新時間：10:55 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:55 2026-06-15 HKT

政府開始為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢。政制及內地事務局局長謝小華今日（15日）在政府總部會見傳媒。政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民亦會出席。《星島頭條》直擊記者會重點內容。

謝小華表示，諮詢期由今日開始，至8月14日結束，為期2個月。特區政府會以國家十五五規劃為重要指引，推動香港更好融入及服務國家發展大局。規劃會涵蓋經濟、產業、空間規劃、安老福利等民生福祉範疇，為香港未來五年指明方向。她感謝全體立法會議員的支持及努力，以及業界團體分享的意見。諮詢文件會在十八區的民政諮詢中心派發，市民亦可以透過專題網站、電郵等渠道發表意見。

相關新聞：

大棋盤︱「五年規劃」月內諮詢 年底出台前料先交立會討論

大棋盤︱《五年規劃》編制涵120課題 政府立會分工研究 科技、AI應用着墨多

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
16小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
4小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
15小時前
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
16小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
輸入外勞收緊 消息：設兩層審批人手比例變「3比1」飲食業先推 行政制裁「加辣」
政情
4小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
16小時前
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
影視圈
13小時前