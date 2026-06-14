再接待兩團宏福苑業主「睇樓團」 街坊讚解說專隊「真係好幫手」

房屋局局長何永賢表示，在剛過去的星期一、二，局方再接待了兩團宏福苑業主「睇樓團」，不同的街坊，大家都有相近的願望，首先當然是希望揀到心儀單位。

何永賢在社交平台表示，兩團「睇樓團」，分別由大埔區議員羅曉楓組織，另一團則由房屋局過渡性房屋項目善導會「善樓」組織。「解說專隊」向居民指，「特設銷售計劃」有超過3900個單位，當中與宏福苑面積相約的大單位有超過2000個，如果宏福苑1984戶都向特區政府出售業權，並選擇參與「特設銷售計劃」，依然個個都有得揀；即使攪珠次序排在最後，仍有約2000個單位可供選擇，可謂戶戶有份，永不落空。

不少街坊心儀九龍灣及粉嶺百和路項目

何永賢指，居民除了希望揀到心儀單位外，另一個願望就是希望可以盡快安頓下來，因此今年第四季入伙的房委會綠置居項目九龍灣盛緻苑及房協的粉嶺百和路項目，都是不少街坊的心水之選。「睇樓團」中，有街坊更帶着捲尺在粉嶺百和路項目的示範單位裡認真量度，對選購新居所、將來的布置充滿想法與期待。

她指，解說專隊同事們盡快向宏福苑業主提供資訊的態度，也獲得不少街坊讚許。不論是一句「真係好幫手」，又或者是豪邁的「梗係幫到手啦，如果唔係我同佢傾咁耐？真係吖」，能夠發揮職能，與市民一同前行，令街坊可以放心地說一句「有困難有人幫㗎嘛」，相信都令同事更感受到這份工作的意義。

