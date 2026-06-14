五年規劃公眾諮詢明展開 陳茂波指市民可有更多優質就業機會及美好生活

政府將於明天開始為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢。財政司司長陳茂波表示，會通過不同渠道廣納社會意見。香港五年規劃，不僅是為經濟有更大的發展動能、科技有更好的應用，更是為社會有更普惠包容的發展、市民有更多的優質就業和更美好的生活，讓香港在更堅實的基礎上向前邁進。

陳茂波在網誌表示，宏觀的趨勢往往有明顯而穩定的脈絡。國家的發展穩步向前、科技的數智化發展正全面加速，在不確定的未來中路向經已錨定。五年規劃將有助商界、企業、社會和市民更好的擘劃未來的發展，也有助社會更好凝聚共識、匯聚資源，增強發展的力量。

陳茂波上周出席「彭博投資香港」峰會的對談環節。陳茂波網誌

他指，政府期待透過更多的交流和討論，激發更多深刻的思考和觀點，因時制宜、因地制宜，讓香港的優勢更全面地發揮，實現同心合力辦好事、辦大事。

國家「十五五」規劃提出增強推動區域協調發展。陳茂波稱本周將出發前往上海和南京，在上海參與陸家嘴金融論壇，探討滬港金融進一步的協同發展，並推動落實更多具體的互惠合作；同時也會到南京參訪創科企業，進一步加強兩地的創科交流合作和金融賦能。