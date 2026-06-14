國安附例︱特區政府強烈譴責《華盛頓郵報》社論 斥偽善、雙重標準、不知羞恥

特區政府昨晚（13日）表示，強烈譴責《華盛頓郵報》有關維護國家安全《附屬法例》的社論，指文章進行肆意誹謗和毫無根據的指控，明顯揭露了《華盛頓郵報》無理的反華立場和雙重標準，明顯不符合專業新聞從業人員的專業操守。

政府發言人指，國際法之下每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。「在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，反華媒體，特別是《華盛頓郵報》卻對香港特區持續完善其維護國家安全的法律制度以履行憲制責任指手畫腳，盡顯其偽善和雙重標準，不知羞恥。」

發言人又指，《華盛頓郵報》不惜使用卑鄙手段，抹黑香港，聲稱香港如今「不比從前安全以前往旅遊或經商」。發言人表示，外國企業完全不必擔心香港特區的維護國家安全相關法律。事實上，許多企業家都歡迎有關法律，因為能為投資和經濟發展提供更安全、更穩定的發展環境。

特區政府指，會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《國安條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。